Ford convida proprietários para comemorar os 60 anos do Mustang

O Mustang completa 60 anos em abril e para comemorar esse marco a Ford programou uma série de eventos ao redor do mundo. No Brasil, que acaba de lançar a sétima geração do “muscle car”, não é diferente. O aniversário será celebrado com um grande desfile no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no dia 13 de abril, para o qual todos os proprietários do modelo são convidados. Para a comemoração foi criado também um logo especial, inspirado no emblema que o primeiro Mustang trazia no centro do volante.

“O Mustang é um ícone global, tem um legado único na indústria e está entrando para o seleto grupo de veículos com 60 anos de produção contínua. Esse marco merece ser festejado e convidamos todos os proprietários para participar do evento em Interlagos, que promete ser o maior encontro de Mustangs já realizado do Brasil”, diz Marcel Bueno, diretor de Marketing da Ford América do Sul.

Os proprietários de Mustangs de todos os modelos e épocas que ainda não receberam o convite para o evento podem se inscrever por meio deste link: https://api.whatsapp.com/send/?phone=551142003303&text=Oi%2C+estou+confirmando+minha+presen%C3%A7a+no+Mustang+60+Years.&type=phone_number&app_absent=0. Além do desfile que será feito na pista do autódromo, haverá experiências e atrações exclusivas para os participantes, incluindo a exibição do novo Mustang GT Performance 2024.

Ícone global

Desde que foi apresentado ao público, no dia 17 de abril de 1964 na Feira Mundial de Nova York, nos EUA, o Mustang tornou-se um sucesso imediato. Vendeu mais de 400.000 unidades no primeiro ano – sendo 22.000 só no primeiro fim de semana – e chegou a 1 milhão de unidades em 18 meses. A sua produção hoje passa de 10 milhões de unidades, marco que foi comemorado em 2018.

Ao longo de suas sete gerações, ele continuou a evoluir e inovar sem perder a sua essência: o espírito de liberdade que convida a pegar a estrada e acelerar com estilo e emoção. Não por acaso, é o cupê esportivo mais vendido do mundo há oito anos consecutivos.

No Brasil, o Mustang foi lançado oficialmente em 2018. O Black Shadow, edição comemorativa de 55 anos, veio em seguida, em 2020. Em 2021, foi a vez do Mach 1. Com a chegada do Mustang GT Performance de sétima geração, agora ele dá um novo salto no desempenho, tecnologia e design e inaugura um novo capítulo na sua história. (Fotos: Ford/Divulgação).