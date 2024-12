Ford anuncia nova atualização over-the-air para a Ranger

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os proprietários da Nova Ranger começam a receber esta semana mais uma atualização over-the-air (OTA). A picape média da Ford é a única da categoria com essa tecnologia, que permite aprimorar o desempenho e a segurança de sistemas do veículo de forma automática ao longo do tempo por meio da rede SIM Card (4G) ou wi-fi, sem a necessidade de ir a uma concessionária.

Diferentemente da atualização anterior, que trazia apenas aprimoramentos internos de software, desta vez os clientes poderão notar as melhorias visuais e funcionais introduzidas na central multimídia SYNC. A tela ganhou uma nova interface gráfica, mais moderna e intuitiva, que também aumenta a clareza e definição das imagens da câmera de ré. A atualização inclui ainda melhorias significativas na estabilidade dos sistemas Android Auto e Apple CarPlay para uma integração mais fluida e confiável com dispositivos móveis.

“A atualização over-the-air permite que a Nova Ranger seja atualizada automaticamente com as versões mais recentes de software, trazendo novas funcionalidades, melhorias contínuas na qualidade, performance e segurança, sem a necessidade de ir uma concessionária. Ela faz parte das experiências personalizadas, convenientes e conectadas que a nossa marca oferece para os clientes”, diz Dennis Rossini, gerente de Marketing da Ford.

Para dar suporte aos clientes nesse processo, a Ford oferece vídeos tutoriais e dicas práticas no Guia 360, disponível neste link: https://www.guia360ford.com.br/picapes/2025-ranger-limited-3.0l-v6-4wd-automatica/characteristics/atualizacao-de-sistemas-over-the-air?char=Tecnologia%20e%20Conectividade&callback=/picapes/2025-ranger-limited-3.0l-v6-4wd-automatica/characteristics. (Foto: Ford/Divulgação).