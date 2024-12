Fleck conquista título da GT Truck com vitória em Cascavel

De forma incontestável, o gaúcho Rafael Fleck se sagrou campeão da Fórmula Truck, conquistando o título da categoria GT Truck (motores eletrônicos) com a vitória na 9ª e última etapa da temporada, disputada na tarde deste domingo (01/12), no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, região Oeste do Paraná. Fleck largou na pole position, venceu de ponta a ponta e fez a melhor volta da corrida, na segunda passagem, com o tempo de 1m21s217.

Rafael Fleck completou as 27 voltas da prova em 41m16s798, recendo a bandeirada da vitória com uma vantagem de 1s596 para o catarinense Túlio Bendo, o segundo colocado. O paranaense Pedro Muffato, que corria em casa, conquistou o terceiro lugar, a 12s128 do vencedor. João Batista Santos, o Joãozinho Santa Helena, levou o troféu de quarto colocado para Colombo, na região Metropolitana de Curitiba, ao passo que o paulista Alex de Andrade Vieira obteve o quinto lugar e o catarinense Álvaro Bendo completou o pódio com a sexta colocação.

Dois títulos

A vitória em Cascavel premiou Rafael Fleck com dois títulos. Ele é o campeão do Campeonato Interestadual, competição disputada a partir da segunda etapa da temporada, e da Copa Mercosul, que compreende a pontuação das duas provas realizadas em Rivera (Uruguai), Campo Grande (MS) e a deste domingo, em Cascavel.

A classificação extra-oficial, após o descarte do pior resultado da temporada, Rafael Fleck garantiu o título do Campeonato Interestadual ao somar 665 pontos. Pedro Muffato, campeão do ano passado, fica com o vice-campeão, com 613. Túlio Bendo é o terceiro com 590 pontos, seguido de Alex Andrade Vieira, com 465; Everton Fontanella, 401; e Jorginho Ribeiro, com 385, fechando os seis primeiros do campeonato. Já Copa Mercosul, Fleck garantiu o título com 290 pontos. Pedro Muffato ficou como vice-campeão, com 245; Joãozinho Santa Helena se classificou em terceiro, com 240; Everton Fontanella, em quarto, com 225; Alex Andrade Vieira, em quinto, com 210; e Túlio Bendo, em sexto, com 200 pontos.

Título da regularidade

Rafael Fleck diz que seu título veio pela regularidade. Ele foi ao pódio em todas as etapas e credita este desempenho ao trabalho de todos os membros de sua equipe. Ele também destaca que foi um ano difícil, primeiro lutando para tirar a liderança de Pedro Muffato e depois labutando para impedir que o paranaense lhe tirasse a liderança. “Estou feliz pela conquista do título. Foi um fim de semana especial. Andei em primeiro e segundo na sexta-feira. Conquistei a pole position no sábado e hoje (domingo) venci de ponta a ponta e fiz a melhor volta. Conquistei meu primeiro título na Fórmula Truck em Cascavel, no mesmo autódromo que meu pai conquistou o seu primeiro em 1999”, acentua Rafael. Jorge Fleck, pai de Rafael é bicampeão da Fórmula Truck. Ele foi campeão em 1999 e 2000.

Muffato sem freios

Pedro Muffato lutou pelo bicampeonato como um leão. Precisava vencer e fazer a melhor volta, mas logo na segunda volta Fleck aumentou a pressão sobre o veterano piloto de 84 anos ao fazer a melhor volta.

Após o fim da prova, Muffato informou que fez a corrida sem freios. Ele conta que logo no início da corrida percebeu quando freava, travava a roda dianteira direita. “Passei a antecipar as freadas para pisar mais leve e evitar o travamento da roda. No final, na relargada após a segunda intervenção do Pace Truck, me salvei por pouco porque o problema aumentou e dei duas escapadas da pista, perdendo o segundo lugar. Terminei a corrida segurando o caminhão nas marchas. Mas estou contente com minha performance no campeonato”, frisa Muffato, campeão do ano passado e vice-campeão do Interestadual e da Copa Mercosul nesta temporada.

A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Resultado da categoria GT Truck na 9ª etapa da Fórmula Truck:

1.º) Rafael Fleck (Porto Alegre-RS), Scania, 27 voltas em 41m16s798;

2.º) Túlio Bendo (Ermo-SC), Mercedes-Benz, a 1s596;

3.º) Pedro Muffato (Cascavel-PR), Scania, a 12s128;

4.º) João Batista dos Santos Filho (Colombo-PR), DAF, a 14s196;

5.º) Alex de Andrade Vieira (Santos-SP), Mercedes-Benz, a 15s115;

6.º) Álvaro Bendo (Ermo-SC), Mercedes-Benz, a 15s585;

7.º) Edivan Monteiro (Cascavel-PR), Mercedes-Benz, a 27s169;

8.º) Everton Fontanella (Criciúma-SC), Scania, a 32s030;

9.º) Ricardo Ançay (Araucária-PR), Mercedes-Benz, a 34s744;

10.º) Jorge Mauricio Ribeiro (Pelotas-RS), Scania, a 1 volta;

11.º) Robson Trevisol (Xanxerê-SC), Volkswagen, a 1 volta;

12.º) Alisson Nurnberg (Foz do Iguaçu-PR), Scania, a 1 volta;

13.º) Adriano Rocha (Araucária-PR), Scania, a 2 voltas;

14.º) Valdinei Vieira dos Santos (Cascavel-PR), Mercedes-Benz, a 2 voltas;

15.º) Robson Portaluppi (Bento Gonçalves-RS), Ford Cargo, a 3 voltas;

16.º) Luís Paulo Rampon (Curitiba-PR), Scania, a 6 voltas.

(Fotos: Tiago Soares/Divulgação).

Jorge e o filho Rafael, da família Fleck têm três títulos na Fórmula Truck. Pedro Muffato terminou a corrida sem freios no seu Scania. O catarinense Túlio Bendo foi o segundo colocado em Cascavel.