Fim de Ano Peugeot tem condições imperdíveis para 208 e 2008

O Natal é uma das datas favoritas de quem planeja realizar aquele sonho de consumo. No entanto, a Peugeot foi além e promoverá um período de ofertas e condições para lá de especiais a partir já do dia 5 de dezembro e com validade até o dia 7 de janeiro do próximo ano.

As principais ofertas são para veículos de passeio na modalidade Vendas Diretas para CPF. Um dos destaques é o Peugeot 208 Active, que pode ser adquirido por R$ 79.990 e taxa de 0%. Já na versão Allure, com motor Turbo 200 e câmbio automático, o modelo sai por R$ 101.990.

No caso das versões Active e Style, além das condições especiais, o cliente ainda recebe R$ 2.500 de Trade-in, ou seja, bônus usado na troca.

O hatch, eleito melhor compacto pelo Prêmio UOL Carros 2024 pelo segundo ano consecutivo, tem quatro versões: Active, Style, Allure e a exclusiva GT. Equipado com duas opções de motor — um 1.0 de 75 cv e um turboalimentado de 130 cv —, o veículo promete não só potência, mas também eficiência e conforto, com uma transmissão automática CVT de sete marchas e modos de condução que se adaptam ao estilo do motorista.

Se o desejo é por um SUV, as ofertas arrasadoras incluem também o Novo Peugeot 2008. A versão topo de linha, GT, de R$ 169.990 sai por R$ 154.990, inclui taxa de 0%. Para a versão Active, que sai de R$ 139.990 por R$ 124.990, há também Trade-in de R$ 5.000.

O Novo Peugeot 2008 está disponível em três versões, Active, Allure e GT. Todas elas, além de equipadas com o moderno e tecnológico Motor Turbo 200, que gera 130 cv de potência máxima, contam com rodas de liga-leve diamantadas de 17” e a nova central multimidia Peugeot i-Connect de 10,3”, com espelhamento sem fio dos sistemas Apple CarPlay e Android Auto.

Ainda em novembro, o SUV foi eleito o Melhor Carro do Ano no Prêmio Top Car TV 2024 e além de ser premiado na principal categoria, o Novo 2008, em sua versão GT, também foi eleito o “Melhor Utilitário Esportivo até R$ 200.999”.

Vale lembrar também que a Peugeot segue celebrando excelentes resultados de vendas, com aumento de 20% em seus resultados em comparação com novembro de 2023. (Fotos: Peugeot/Divulgação).

Peugeot 208.