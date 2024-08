Fiat Ducato ganha nova versão em sua linha 2025

A Fiat, marca referência entre os veículos comerciais, acaba de lançar a linha 2025 do Ducato e aproveita para lançar mais uma versão para o modelo, a versão Luxo, derivada da versão Executiva. Com a configuração de 15+1 lugares, a nova versão que veio para atender uma demanda de mercado, entrega uma extensa lista de itens de série como ar-condicionado dianteiro e traseiro com duto central, bancos reclináveis, piloto automático com limitador de velocidade, assistente de partida em rampas e sensor estacionamento traseiro.

Confira o preço público sugerido para a linha Ducato: Ducato Cargo: R$ 249.990; Ducato Maxicargo: R$ 255.990; Ducato Multi: R$ 269.990; Ducato Confort: R$ 319.990; Ducato Executivo: R$ 329.990; e Ducato Luxo: R$ 328.990.

O modelo 2025 segue sendo equipado com o Motor 2.2 BlueHDI, com 140 CV e 340 Nm de torque, e câmbio de 6 marchas, o modelo ainda é traz o Fiat Connect////Me | Gestão de Frotas, plataforma de serviços conectados da marca, em todas as suas versões. Ou seja, o Ducato possui 100% da sua gama conectada.

Essa tecnologia é uma solução integrada de telemetria e rastreamento. Com ele, o cliente pode ter informações em tempo real para tomadas de decisões, controlar custos e otimização de atividades, reduzir custos operacionais com relatórios de performance da frota, aumentar a eficiência e rentabilidade com ganho de produtividade. Além de outras funcionalidades, como auxílio na recuperação do veículo em caso de roubo ou furto.

É importante destacar que o Ducato se apresenta como a solução inteligente para qualquer negócio. Já que possui toda a versatilidade de diversas transformações homologadas, como ambulância, motorhome, veículo refrigerado para hortifruti, minibus e outros.

Esta é mais uma novidade anunciada pela Fiat, após a renovação da linha do Scudo na última semana. A Fiat é líder do mercado de vans, com uma fatia de 38,6% da categoria. Um dos motivos que leva a marca ao topo da categoria é justamente a versatilidade da sua gama, cobrindo praticamente todos os segmentos. Com o Ducato não é diferente, o modelo que já se destacava por oferecer cinco versões, agora passa a disponibilizar seis possibilidades com: Cargo, Maxicargo, Multi, Comfort, Executivo e a novidade, a Luxo.

Fiat Professional

Os proprietários do Ducado também podem aproveitar as vantagens exclusivas do Fiat Professional, o maior programa voltado para clientes profissionais no Brasil. Com 233 concessionárias distribuídas em todas as regiões do país, o Fiat Professional oferece a maior cobertura de rede para profissionais, assegurando suporte e atendimento de ponta.

Com serviços exclusivos fundamentais para quem utiliza o veículo como ferramenta de trabalho, incluindo atendimento prioritário tanto na venda e entrega quanto no pós-venda. Visando minimizar o tempo de imobilização do veículo, a marca desenvolveu o Express Lane Professional, um processo agilizado com técnicos altamente treinados para realizar serviços em tempo otimizado. O programa também garante 100% de disponibilidade de peças de revisão, assegurando que as manutenções sejam concluídas em até duas horas, proporcionando rapidez e eficiência em todas as etapas de atendimento. (Fotos: Fiat/Divulgação).