Fenatran vai promover mais de 2 mil test-drives

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Feira do Transporte

A Fenatran Experience está de volta a 24ª edição da Fenatran, que ocorre de 04 e 08 de novembro, no São Paulo Expo. Uma das atrações mais esperadas, permite aos visitantes testarem caminhões e veículos comerciais das marcas Ford, Iveco, Mercedes-Benz, Scania e Volkswagen Caminhões e Ônibus em um circuito exclusivo na área externa do pavilhão.

O projeto, que é patrocinado pelas empresas Addiante e Eaton, e tem a Petrobrás como combustível oficial, terá à disposição 18 veículos de diferentes tipos e tamanhos, com motores à combustão, elétricos e movidos a gás.

A Eaton, empresa global de gerenciamento inteligente de energia, será a primeira sistemista a participar da ação e levará ao test drive dois caminhões equipados com transmissões automatizadas desenvolvidas especificamente para o mercado brasileiro. Uma delas é a Advantor-6, lançamento recente anunciado para o mercado de caminhões leves e micro-ônibus e a outra é a UltraShift Plus MHD Evo de 10 velocidades, para veículos comerciais semi-pesados.

A Ford Pro, divisão de veículos comerciais da Ford, apresentará os modelos Transit Furgão, E-Transit e Ranger XL. Por sua vez, a Iveco vai disponibilizar o Daily Hi-Matic, S-Way e o S-Way com suspensão pneumática. Quem quiser dirigir um caminhão Mercedes-Benz, poderá escolher o Actros Evolution e o novo Accelo.

Os visitantes também podem testar três modelos da Scania: o elétrico 25 P 6×2, o R 460 6X2 à diesel e o GH 460 6X2 GNC, movido a gás. Já a Volkswagen Caminhões e Ônibus vai disponibilizar unidades do e-Delivery 11, Meteor 29.530 e Constellation 20.480.

De acordo com o gerente executivo da Fenatran, Thiago Braga Ferreira, a atração oferece uma oportunidade para os participantes escolherem o exemplar ideal para sua operação, seja ele pesado ou leve. “A Fenatran Experience é um sucesso absoluto entre os visitantes porque permite esse contato direto com o produto, para avaliar qual a novidade disponível no mercado vai agregar mais valor ao seu negócio”, explica.

A pista para testes foi desenvolvida com o objetivo de reproduzir diferentes situações com trechos de curvas e retas. Dessa forma, os motoristas podem fazer uma análise mais completa dos veículos em relação ao seu desempenho e conhecer melhor as tecnologias embarcadas.

Para ter acesso a Fenatran Experience é necessário fazer o credenciamento prévio para o evento e estar com a carteira de habilitação válida para a categoria específica. Os participantes devem acessar o site (https://www.fenatran.com.br/pt-br.html#/) e preencher as informações requisitadas para obter a credencial que permite a entrada gratuita aos pavilhões do São Paulo Expo durante os cinco dias de feira.

Serviço: Fenatran Experience;

Data: 04 a 08 de novembro;

Horário: Dia 04/11, a partir das 16 horas e de 05/11 a 08/11, a partir das 13 horas;

Endereço: São Paulo Expo. (Foto: Fenatran/Divulgação).