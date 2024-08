Fatores que fazem o veículo puxar para um dos lados

O sistema de freio é fundamental para garantir a segurança não só dos ocupantes do veículo, mas também no trânsito. Por isso, motoristas precisam ter especial atenção aos sinais de problemas na hora da frenagem, como por exemplo, quando o veículo puxa para um dos lados ao frear. “Diversos fatores podem contribuir para essa situação até mesmo pneus com calibragens diferentes, o que não poderia ser classificado como defeito e sim como um descuido do motorista, mas, em alguns casos, pode ser sinal de problema nos freios”, afirma Leandro Leite, coordenador de Assistência Técnica da Fras-le.

O que provoca essa situação e como resolver – Segundo Leite, diversos problemas podem levar a uma frenagem desigual entre as rodas, fazendo com que o veículo puxe para um dos lados. Entre as causas mais comuns estão o desgaste irregular ou acentuado de pastilhas e discos de freio, ajuste incorreto de lonas ou sapatas, e até mesmo vazamentos no circuito hidráulico do freio. Ligado a essa deficiência do freio em um dos lados, o excesso de carga transportada contribui para intensificar ainda mais esse desequilíbrio.

O coordenador também ressalta que a falta de alinhamento da direção e folgas nos componentes da suspensão e direção são outras possíveis causas para o volante puxar para um lado.

“A recomendação é, em qualquer sinal de anormalidade no uso, levar o veículo a um mecânico de confiança, para análise e solução do problema”, comenta.

