Fábrica de veículos off-road em Manaus amplia produção e a oferta empregos

A CFMoto Brasil, fabricante de veículos off-road, está ampliando sua capacidade produtiva e projeta, com as vendas, crescer até 40% em 2024. Para atingir a meta, a unidade fabril da empresa, estabelecida no Polo Industrial de Manaus (PIM) em 2019, passou recentemente por modernização e expansão significativa, com o dobro do espaço e com a possibilidade de dobrar a capacidade produtiva, além de um estoque para mais de duas mil unidades.

Desde o início deste processo, já houve um expressivo aumento na produção, segundo Bruno Ricomini, diretor da fábrica em Manaus. “Registramos um crescimento médio de 65% ao ano na produção de veículos em Manaus entre os anos de 2019 até 2023. Agora, a fábrica tem potencial para dobrar a produção de veículos neste ano”, destaca. “Com a ampliação das instalações, estamos aumentando nossa capacidade de produção, o que nos permitirá atender à crescente demanda por nossos veículos e expandir ainda mais nossa presença no mercado nacional”, completa o sócio-diretor do Grupo Unique, Gabriel Maschietto.

Além disso, a expansão deve gerar mais empregos, tanto na fábrica quanto em toda a cadeia produtiva. “Acreditamos firmemente em nosso papel de contribuir para o desenvolvimento econômico e social de nossa região e do Brasil como um todo”, diz Maschietto.

Para o diretor comercial do grupo, Ricardo Kasaki, o novo espaço não é apenas um maior, mas também incorpora as mais recentes tecnologias e práticas de fabricação, garantindo maior eficiência, qualidade e sustentabilidade em todo o processo produtivo. “Além disso, sua arquitetura moderna e funcional reflete nossa visão de inovação e progresso”, destaca.

A expansão da CFMoto também vai ao encontro dos investimentos da marca em marketing por meio de campanhas especiais. Elas envolvem a presença de figuras reconhecidas pelo público, como é o caso da dupla Fernando e Sorocaba, e também do ex-goleiro da Seleção Brasileira, Marcos. A investida tem emprestado a brasilidade dos artistas à montadora. Recentemente, inclusive, Marcos e Sorocaba encabeçaram o anúncio da ampliação da garantia para três anos dos produtos da empresa, ação nunca feita antes por uma marca de veículos off-road no país. Também, recentemente, a montadora fechou mais uma collab: dessa vez, com o perfil BFMS, popular nas redes sociais por falar sobre caminhonetes. Em breve, a equipe da marca irá produzir materiais exclusivos, falando sobre o lifestyle de quadriciclo. (Fotos: CFMoto/Divulgação).