Expositores festejam bons negócios e novos clientes

Mais do que uma excelente oportunidade para reforçar a imagem das marcas e ampliar o leque de clientes, a Expo Motorhome consolida-se como um evento que possibilita aos expositores fecharem negócios já durante a feira. Neste ano, foram 150 fabricantes de motorhomes, trailers, minitrailers, acessórios e equipamentos para campismo e caravanismo. “Vendemos quatro veículos em 4 dias e já faturamos R$ 6,4 milhões”, festeja o empresário Ivan Vegini, proprietário da Vegini Motorhome, de Santa Catarina. Neste ano, o volume total de negócios deve crescer 25% em relação à Expo Motorhome 2023, alcançando R$ 500 milhões. A feira transcorria desde quarta-feira passada no Expotrade de Pinhais, Paraná, e novamente registrou corredores lotados neste domingo (17). O encerramento ocorreu no final da tarde com muita festa e um buzinaço coletivo.

É justamente da Vegini o maior, mais luxuoso e mais caro trailer exibido na 8ª Expo Motorhome: a imponente carreta de 15,40 metros de comprimento que precisa ser puxada por um cavalo-mecânico. Na cor preta, esse lançamento despertou o desejo dos visitantes não apenas pelo porte, mas pelos acabamentos internos refinados. Porém, essa unidade já tem dona: a feliz proprietária está vindo no dia seguinte ao término da feira para buscar as chaves. Produzido de acordo com o gosto da cliente, este exemplar custa R$ 2,5 milhões e leva 8 pessoas, além de 4 cavalos na parte de trás. Em outro projeto, esse mesmo espaço será utilizado como garagem para levar o Lamborghini do comprador.

No outro extremo está o minitrailer Jornada Camping, que mede 1,60 m de comprimento por 1,40 m de largura e 1,25 m de altura. Exposto já no acesso ao Expotrade, atraiu atenção do público e custa R$ 9,99 mil, servindo para levar utensílios de camping e uma barraca em seu teto. O modelo é sucesso de mercado da Scorpion Trailer do Brasil, com sede em Jaguaruna, Santa Catarina, que tem fábrica de reboques em Capão da Canoa (RS) e, ainda, empresas de aluguel de reboques nessas duas cidades. Durante a Expo Motorhome, a pedido dos clientes a Scorpion lançou um modelo maior, o Jornada Camper, com 4 m de comprimento e capacidade para 4 pessoas, custando R$ 139,9 mil. “Já vendemos 10 unidades dessa novidade durante a Expo Motorhome, que traz ainda mais resultados nos meses seguintes, pois são fechados vários outros negócios no pós-feira”, comemora a sócia-proprietária, Diaini Brehm.

Muita vibração a cada venda fechada

A cada venda fechada, uma verdadeira festa tomava conta dos estandes, com direito a muita vibração e a brindes com espumante. O casal de empresários gaúchos Rogério, 56 anos, e Rosane Locks, 53, visitou a Expo Motorhome pela segunda vez. No ano passado, ambos conferiram os modelos sem muitas pretensões, mas neste ano foi diferente: visitaram a feira com o objetivo principal de comprar. Foram dois dias avaliando dezenas de veículos de diversos fabricantes, até que, na tarde deste sábado, finalmente bateram o martelo. Eles optaram por um modelo com chassi Mercedes-Benz Sprinter montado pela Ideal Motorhomes, de Novo Hamburgo, vizinha à cidade de Sapucaia do Sul, onde residem. “O que mais pesou na decisão foi a negociação, a qualidade do produto e bom atendimento”, explica Rogério.

O dono da empresa, Jodoé Pacheco, era só alegria. “Fechamos a venda de três modelos em três dias de feira”, adianta. Bastante jovem, a Ideal Motorhomes tem apenas um ano e meio de atividades, mas conta com 6 diferentes modelos no portfólio e já entregou 20 motorhomes para diversos Estados brasileiros. A Ideal nasceu no bairro hamburguense de mesmo nome e já teve que se mudar para instalações maiores, no bairro Rio Branco, na mesma cidade da região metropolitana de Porto Alegre. Mas qual é a explicação desse vertiginoso crescimento? “Após o fechamento da Industrailer, de Novo Hamburgo, criei esta empresa e absorvi a maioria dos ex-funcionários”, revela Pacheco.

Expositores argentinos marcam presença

O viés internacional da feira é reforçado pela participação de empresas estrangeiras, como as argentinas CVC Scania e Truck Motorhome, de Rosário, Argentina. Ambas pertencem ao jovem empresário Salvador Erosa, de apenas 26 anos. No estande da Truck Motorhome permaneceu exposto o veículo mais caro da feira, avaliado em R$ 5 milhões: o fora-de-estrada montado sobre o chassi Scania R500 com motor de 500 cv e câmbio automatizado de 12 marchas. “É a nossa primeira participação na feira e estamos gostando muito da receptividade dos brasileiros, que sabem apreciar a qualidade de um veículo”, explica.

Fornecedores de peças e acessórios de diversos Estados também marcaram presença, como a Liki Electric Parts, de Taquara (RS). No estande da empresa, o fundador, Luiz Antônio Hahn, 66, e os filhos Anderson, 40, e Augusto, 38, mostraram os produtos que fabricam para motorhomes e trailers, como escadas elétricas, motor de toldo e guinchos para elevar aparelhos de TV, entre outros. “Desde o início prestigiamos a Expo Motorhome, que é essencial para divulgar o nosso negócio”, explica Hahn. (Fotos: Jefferson Figueira/Adair Santos/Divulgação).

Auditórios lotados com o público que comparecei em massa. O Minitrailer da Scorpion do Brasil, de Jaraguá, Santa Catarina. Empresários gaúchos Rogério e Rosane Locks, na Expo Motorhome. Empresas argentinas CVC Scania e Truck Motorhome, do empresário Salvador Erosa.