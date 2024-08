Expoclassic 2024 bate recorde, com mais de 24 mil visitantes

A qualidade dos modelos expostos, a organização e o número recorde de visitantes foram as marcas registradas da Expoclassic 2024, realizada entre os dias 16 e 18 de agosto em Novo Hamburgo (RS). Em três dias de programação foram mais de 24 mil pessoas, crescimento de 10% na comparação com o ano passado. Já o número de veículos desta 21ª edição totalizou 1.000 carros, motos, ônibus e caminhões, um pouco menor do que os 1.200 inicialmente previstos devido à reorganização das ilhas. “Ampliamos a largura dos corredores para melhorar a circulação e aumentar o conforto dos visitantes, o que reduziu a área disponível para os carros”, explica o organizador da mostra, Evandro Scholles. Uma inovação importante diz respeito ao prêmio The Best, que foi segmentado em duas categorias: Nacional, vencido pelo raro Lorena GT ano 1969, e importado, conquistado pelo modelo norte-americano Franklin fabricado em 1928. Ao todo, foram entregues 100 troféus aos veículos que se destacaram em suas respectivas categorias.

O clima colaborou durante os três dias de programação na Fenac e, tanto no sábado quanto no domingo, os visitantes lotaram os corredores da mostra gaúcha. O encerramento da programação estava previsto para as 18 horas do domingo, mas como nesse horário centenas de pessoas ainda estavam entrando, a Expoclassic se estendeu até por volta das 20 horas. Os apaixonados por automóveis aproveitaram até os últimos minutos para ver, ao vivo e em cores, modelos inéditos em exposições nacionais. A começar pelo veículo-destaque, o imponente caminhão de bombeiros norte-americano Hurricane fabricado em 1986, localizado logo no acesso principal. Atrás dele, ficou posicionada uma ambulância norte-americana ano 1992, compondo uma ambientação jamais vista em exposições no Estado. Equipamentos de bombeiros usados no início da década de 1900 completaram a ilha central, a maior em 21 edições anuais da Expoclassic. Também foram destaque as alas alusivas aos 60 anos do Ford Mustang e 50 anos do Volkswagen Passat. No pavimento superior, dezenas de caminhões, ônibus, motos e bicicletas permitiram uma verdadeira viagem no tempo tanto para adultos quanto crianças. Próximo da praça de alimentação, bancas comercializaram peças de veículos, antiguidades, roupas, calçados, brinquedos e artigos decorativos para garagens. Na área externa, o I Fashion Outlet proporcionou voo gratuito de balão aos visitantes. Ao todo, ocorreram 5 shows musicais, entre eles o de encerramento, na tarde de domingo, com a banda The Travellers.

Carros com qualidade internacional

O ótimo estado de conservação dos modelos expostos foi, mais uma vez, uma das marcas da Expoclassic 2024. “Diversos carros da mostra têm uma qualidade de nível internacional. A organização e a receptividade também estiveram impecáveis”, elogiou o empresário Marcelo Elias, idealizador do Dream Car Museum de São Roque, que já visitou dezenas de exposições ao redor do mundo. O mais moderno complexo temático do Brasil enviou dois modelos para exposição: Lamborghini Diablo 1991 amarelo e Mercedes-Benz 190, ano 1958 verde. No sábado, Marcelo Elias, sua família e dezenas de convidados tiveram a oportunidade de saborear o tradicional costelão 12 horas preparado pelos associados na sede do Veteran Car Club Novo Hamburgo. Ao todo, foram nada menos que 22 peças assadas ao longo de 12 horas e servidas no jantar. Durante toda a Expoclassic, o ônibus BlueStar do Veteran permaneceu na área externa dos pavilhões, oferecendo churrasco e chope aos representantes de clubes de diversos Estados.

Comitiva veio do Uruguai

A Expoclassic mantém o seu caráter internacional, registrando novamente a participação de uma comitiva de uruguaios. Viajando em 5 carros, 15 pessoas percorreram os 780 km que separam Punta del Este e Novo Hamburgo. “É o segundo ano que viemos expor. Vale muito a pena, pois os antigomobilistas são uma grande família”, justifica o comerciante Carlos Silveira, 54 anos. Ele lembra que diversos clubes de veículos antigos do seu país se mobilizaram recentemente para arrecadar e entregar 5 toneladas de alimentos aos atingidos pelas cheias do mês de maio no Rio Grande do Sul. Presidente do Veteran Car Club Novo Hamburgo, Clódio Silva destaca o inigualável espírito de integração da Expoclassic. “O nosso encontro é certamente o mais festivo do Brasil. Todos vêm aqui não apenas para exporem seus veículos, mas para se divertirem de verdade”, garante Clódio.

Clube redistribuiu 100 toneladas de donativos

A Expoclassic reforça o seu viés social ao novamente reverter parte dos recursos arrecadados à Associação dos Lesados Medulares (Leme RS), entidade de Novo Hamburgo que presta cerca de 400 atendimentos mensais a pessoas de diversas regiões do Estado. Neste ano, o Veteran Car Club Novo Hamburgo também atuou ativamente para auxiliar os atingidos pela tragédia climática que afetou o Rio Grande do Sul em maio, recebendo e redistribuindo mais de 100 toneladas de alimentos, água e roupas repassadas por clubes de carros antigos de vários Estados brasileiros. (Fotos: Diego Rosa/Divulgação).