Executivos da GWM se reúnem com Tarcísio de Freitas

Em uma reunião estratégica realizada na quinta-feira (21/11), executivos da GWM tiveram um encontro com o Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima. Estavam presentes o Presidente da GWM International, Parker Shi, e Andy Zhang, Presidente da GWM Brasil & México; além de Ricardo Bastos, Diretor de Assuntos Institucionais, e Way Chien, Diretor de Finanças. O encontro teve como objetivo discutir as operações da GWM no Brasil, principalmente sobre o início da produção na fábrica em Iracemápolis (SP) no primeiro semestre de 2025, além de explorar novas oportunidades de parceria com o Estado de São Paulo para fortalecer o setor automobilístico.

“Esta reunião com o Governador de São Paulo é um marco importante para nós, especialmente com a inauguração da nossa fábrica em Iracemápolis. São Paulo é um local estratégico para o nosso crescimento, e estamos entusiasmados em investir no desenvolvimento econômico local, criando empregos e promovendo inovação. A colaboração com o Governo do Estado será essencial para garantir que este projeto seja bem-sucedido e traga benefícios duradouros para a região e para os cidadãos de São Paulo”, destaca Parker Shi, Presidente da GWM International.

Durante a reunião, os executivos da GWM apresentaram suas perspectivas sobre o futuro da indústria automotiva global, com ênfase na inovação e no compromisso com a sustentabilidade. A GWM está em processo de ampliação de sua presença no mercado brasileiro, principalmente com o início das operações de sua fábrica no interior de São Paulo com foco em veículos híbridos e elétricos, alinhando-se às metas de desenvolvimento sustentável e mobilidade verde do país. A autotech reforçou seu compromisso de criar vagas de emprego, com o objetivo de recrutar 700 novos colaboradores até o primeiro semestre de 2025.

A montadora também apresentou seu plano de localização de peças, estimulando os fornecedores e tecnologias locais, enquanto o Governador Tarcísio de Freitas expôs sua estratégia para fomentar o desenvolvimento de fornecedores de autopeças dentro de um raio de 50 km dos polos industriais do estado, como é o caso da fábrica da GWM em Iracemápolis.

O Governador também destacou a importância do setor automotivo para a economia paulista e o papel estratégico que o Estado tem para o desenvolvimento de tecnologias inovadoras no Brasil. Ele enfatizou o apoio do Governo de São Paulo às iniciativas que promovem a transformação do setor, incluindo incentivos a novos investimentos e projetos de sustentabilidade.

Parker Shi e Andy Zhang reafirmaram o interesse da GWM em expandir suas operações no Brasil, destacando a importância do mercado brasileiro no cenário latino-americano e a expectativa de novos investimentos no setor automotivo, especialmente no segmento de veículos elétricos e sustentáveis.

A reunião é parte de uma série de esforços da GWM para estreitar os laços com o Brasil, visando não apenas a expansão de suas operações comerciais, mas também o desenvolvimento de parcerias estratégicas para o crescimento sustentável da mobilidade no país. (Fotos: GWM/Divulgação).

