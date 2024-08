Eurobike Training Day repete o sucesso no Velocitta

Os clientes da Eurobike tiveram mais uma jornada de velocidade e emoção no segundo Eurobike Training Day de 2024, realizado no último sábado (27 de julho) no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). A bordo de carros BMW, McLaren e Porsche, os 28 participantes puderam aproveitar todo o potencial de prazer ao dirigir oferecido pelos seus carros em um dos melhores autódromos do Brasil com orientação de pilotos profissionais da 2Drive.

Durante o dia, foram realizadas quatro sessões de treinos livres para cada turma (Sport e Premium). Os três pilotos mais rápidos de cada turma recebendo troféus e todos concorreram ao sorteio de presentes exclusivos. Simultaneamente, a Eurobike realizou test drives com modelos Porsche (718 Cayman GT4 RS e 911 Turbo S Cabriolet) e BMW (M2 e M3 Competition), além de expor um Aston Martin DB12. A Eurobike Fleet Service (assinatura de automóveis premium), por sua vez, promoveu test drive de modelos elétricos BMW (iX 50 e BMW i4) e do MINI Countryman, além de ter sorteado dois kits durante o briefing. O autódromo recebeu toda a estrutura de sinalização e segurança e um serviço de cronometragem oficial esteve a postos para que cada participante avaliasse sua evolução técnica ao volante.

Uma das atrações foi a exposição de cinco modelos históricos da BMW: M3 da geração “E30” (um clássico de 1988), M3 “E36” (1995), M3 CSL (2003), M3 GTS (2012) e M3 30 Jahre (2017). A Eurobike montou sua butique no camarote com produtos temáticos das marcas BMW, MINI e Porsche. No box, houve farta foi distribuição de água de coco natural com o logotipo da Eurobike estampado na casca. Também no box, a Akrapovich expôs um sistema de escapamento e um simulador de corrida da SimPad permitia a todos os presentes pilotar um BMW no traçado do Velocitta.

O Eurobike Training Day teve ativações de vários parceiros. Três bustos da coleção Nosso Senna foram expostos – a artista Lalalli Senna, sobrinha de Ayrton e criadora da obra, acompanhou todo o evento e entregou em mãos o quadro autografado sorteado entre os participantes. Patrícia Alwach, da joalheria que leva o sobrenome de sua família, fez a apresentação “A Jornada dos Diamantes”. O restaurante Jangada montou uma estação de sushi e a Speed Massage disponibilizou um serviço de massoterapia.

Eurobike: mais de 20 anos de história

As marcas Audi, BMW, BMW Motos, MINI e Porsche estão no portfólio da Eurobike, que iniciou suas atividades em 2002 na cidade de Ribeirão Preto (SP). Já naquele primeiro momento, a empresa estabeleceu suas propostas: focar no mercado de carros esportivos e de luxo, ir além da venda de automóveis e serviços e oferecer produtos e experiências diferenciadas para seus clientes.

Atualmente, a Eurobike concentra-se nas marcas Audi (Goiânia), BMW e BMW Motos (Brasília e Ribeirão Preto), MINI (Brasília) e Porsche (Brasília e Goiânia). As vendas de seminovos Premium são feitas pela divisão Eurobike Special, presente em todas as cidades nas quais a Eurobike atua com as concessionárias de carros zero quilômetro. Em 2021, a Eurobike uniu-se à Stuttgart para criar a UK Motors, importadora e representante das marcas Aston Martin e McLaren (esta, trazida oficialmente pela Eurobike entre 2018 e 2021).

O slogan da Eurobike (“Guiados Por Emoção”) se aplica a todas as atividades da empresa. Ela está presente nas pistas por meio da participação em categorias do automobilismo brasileiro nas quais seja possível inscrever modelos das marcas representadas pelo grupo. Todas as atividades da Eurobike, inclusive as de incentivo cultural e esportivo, são divulgadas nas redes sociais da empresa e também na revista Eurobike Magazine, cuja edição impressa é distribuída nas concessionárias. (Fotos: Fernanda Freixosa/Eurobike/Divulgação).