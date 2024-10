Encontro de Carros Antigos e voos de helicóptero são as atrações deste domingo

Um programa especial para a família inteira curtir no final de semana do Dia da Criança: o Complexo Dream Car realiza neste domingo (13/10) a 5ª edição do Encontro de Carros Antigos, devendo reunir 250 modelos de diversas marcas e anos de fabricação. O evento ocorre todo segundo domingo de cada mês, sempre a partir das 9 horas, no estacionamento do empreendimento, localizado na Estrada do Vinho, 7.901, em São Roque, distante 60 km de São Paulo. Podem participar carros com mais de 30 anos, esportivos e colecionáveis, bem como motos clássicas.

Não há taxa de inscrição e os participantes ainda ganham 50% de desconto na entrada do museu e no estacionamento. O veículo deve ser cadastrado por meio do link bit.ly/encontrocarrosantigos_dreamcar. Além disso, a 5ª edição do encontro mensal de veículos antigos do Dream Car reserva uma grande novidade aos participantes. Trata-se do Feirão de Carros Antigos e Especiais, permitindo aos donos anunciarem seus exemplares durante toda a programação. A ótima notícia é que o serviço é gratuito, bastando selecionar essa opção no formulário eletrônico.

Passeios panorâmicos de helicóptero

Outra atração estará disponível também neste domingo (13/10), das 11 às 17 horas: voos panorâmicos partindo do heliponto do Complexo Dream Car, localizado na área em frente ao empreendimento. O passeio possibilita conhecer as principais atrações do Roteiro do Vinho, em um raio de aproximadamente 20 km. O serviço pode ser contratado diretamente no local, com a empresa parceira, a High Class, ou reservado antecipadamente. O valor é de R$ 300,00 por pessoa para quem realizar a pré-reserva pelo WhatsApp (11) 97245-8289. Crianças com até 2 anos podem ir no colo dos responsáveis, conforme regulamento da Anac. Os clientes serão recepcionados em alto estilo, na área VIP do heliponto. A aeronave utilizada é a Robinson R44, fabricada nos Estados Unidos, com capacidade para piloto e mais três passageiros. Além disso, o Dream Car e a High Class estão sorteando um passeio para duas pessoas entre São Paulo e São Roque. Para saber como participar, acesse as contas do Insta @dreamcarsaoroque e @hchelicopteros.

Além do museu com 165 veículos antigos, o Complexo Dream Car é composto por shopping com 23 lojas, parque de diversões temático, Arena Dream Car e a Volta dos Sonhos, que permite aos apaixonados dirigirem Ferrari, Porsche e Camaro. Informações adicionais: WhatsApp (11) 3090-9147 ou site www.dreamcarmuseu.com.br. (Fotos: Complexo Dream Car/Divulgação).