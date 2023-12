E-bikes são alternativas sustentáveis no trânsito

À medida que o final de ano se aproxima, o cenário caótico do trânsito nas cidades brasileiras – principalmente nas capitais – torna-se ainda mais desafiador, com um aumento significativo no fluxo de veículos nas vias urbanas. Em meio à essa realidade, as e-bikes surgem como uma alternativa inteligente e sustentável para contornar os problemas de mobilidade.

De acordo a pesquisa realizada pela CNI (Confederação Nacional da Indústria), 7% da população gasta entre 2 e 3 horas por dia no trânsito e 21% entre 1 e 2 horas. Além disso, em novembro de 2023, foi registrado “recorde” de lentidão de 466 km, a maior média na cidade de São Paulo nos dias úteis registrada desde fevereiro de 2020, antes da pandemia de coronavírus, de acordo com a CET.

“Diante do aumento constante de carros nas ruas, enfrenta-se um desafio crescente no trânsito, especialmente na época que antecede as festas de final de ano, quando muita gente está nas ruas comprando itens de decoração, presentes ou participando de confraternizações. Nesse cenário, as e-bikes representam uma solução prática e eficaz ao automóvel, proporcionando agilidade e contribuindo para a redução das emissões de poluentes”, afirma Gabriel Arcon, CEO da startup de mobilidade E-Moving.

No Brasil, a frota de veículos continua crescendo, segundo levantamento feito em 2018 pela Confederação Nacional de Municípios, existem 61,2 milhões de carros registrados no país, tendo um aumento de 14% da frota. As e-bikes oferecem uma solução prática para escapar da aglomeração nas avenidas e ruas congestionadas. Além de proporcionarem mobilidade ágil, as e-bikes contribuem para a redução das emissões de poluentes, promovendo um meio ambiente mais saudável.

“O uso das bikes elétricas não só alivia o trânsito, mas também promove um estilo de vida mais saudável. Essa alternativa de transporte oferece uma maneira eficiente de se deslocar, evitando o estresse das vias congestionadas, enquanto contribui para a construção de cidades mais sustentáveis”, complementa o CEO.

A funcionalidade das e-bikes as tornam ideais para deslocamentos urbanos, especialmente em períodos de congestionamento intenso, como o final de ano. Equipadas com motores elétricos alimentados por baterias recarregáveis, essas bicicletas oferecem assistência elétrica ao pedalar, permitindo que os usuários percorram distâncias maiores com menor esforço.

E-bikes são práticas, sustentáveis e fazem bem à saúde

Além de proporcionarem uma alternativa ecologicamente correta, as e-bikes também promovem um estilo de vida mais ativo e saudável. Com benefícios tanto para a saúde individual quanto para o meio ambiente, essas bicicletas elétricas representam uma escolha inteligente diante do caos no trânsito, oferecendo uma maneira eficaz de se movimentar pelas cidades.

Um estudo realizado pela Universidade de Yale (EUA), acompanhou 1,2 milhão de pessoas com mais de 18 anos, entre 2011 e 2015, que utilizavam e-bikes. Um mês depois do início da pesquisa, os participantes que andaram de bicicleta elétrica passaram 43,2% dos dias com a saúde mental mais estável do que os que não praticaram nenhuma atividade física associada

“Neste final de ano, a mensagem é clara: diante do aumento constante do número de veículos e do congestionamento nas ruas, as e-bikes são uma ótima alternativa, proporcionando um deslocamento eficiente, livre de estresse, e contribuindo para a construção de cidades mais equilibradas e ecologicamente conscientes”, finaliza Arcon.