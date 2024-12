Dia do Mecânico é comemorado hoje no Brasil

O Dia do Mecânico, comemorado em 20 de dezembro, é a ocasião certa para reconhecer o trabalho deste profissional tão importante para a indústria automotiva. Nesta data, a Volda, que oferece cobertura para 90% da frota circulante brasileira em componentes de suspensão e de transmissão, ressalta a importância da formação técnica na qualidade da prestação de serviço dos reparadores automotivos.

“Acreditamos que o melhor caminho para os homenagear é contribuirmos para exercerem com maestria a profissão que escolheram. Devemos oferecer as ferramentas corretas para que possam realizar as instalações mais eficientes. Para isso, as empresas devem investir em capacitação”, afirma Ivan Furuya, Diretor Comercial e de Marketing da Volda.

De acordo com Furuya, as marcas têm a responsabilidade de fornecer informações técnicas detalhadas e o suporte necessário. “Realizamos 15 treinamentos técnicos presenciais neste ano, que contou com a participação de 1.200 mecânicos em diversas cidades do Brasil. Além disso, a equipe técnica do SAC está disponível para atender os mecânicos e varejos em casos de dúvidas ou suporte técnico. O contato é realizado por meio do site da Volda”, diz Ivan Furuya, Diretor Comercial e de Marketing da Volda.

A profissão de mecânico impacta diretamente em toda a cadeia automotiva que abrange a indústria, distribuição e varejo. Além disso, o profissional desempenha um papel indispensável na sociedade, garantindo o funcionamento de veículos e máquinas que sustentam a mobilidade, a saúde e a economia. Seja nas estradas, transportando pessoas e mercadorias, ou em veículos essenciais, como ambulâncias e caminhões de resgate, o trabalho do mecânico é sinônimo de segurança e eficiência.

Além disso, a evolução tecnológica do setor automotivo exige desses profissionais um constante aperfeiçoamento técnico, tornando-os peças-chave na inovação. É uma profissão que combina conhecimento, precisão e impacta diretamente em toda a cadeia automotiva. (Foto: Volda/Divulgação).