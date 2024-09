Dafra SYM Cruisym 300 2025 está mais tecnológico

Apresentado com sucesso no Festival Interlagos 2022, o modelo teve início de comercialização em dezembro de 2022, e desde então se tornou o scooter de 300cc mais vendido pela Dafra, e o terceiro modelo mais vendido da marca no Brasil. São inúmeras as razões para o sucesso do modelo, como o excelente e confiável motor de 278 cm³ derivado da SYM Citycom 300, o porte robusto, o design moderno e imponente, os freios ABS nas duas rodas e o conjunto de iluminação full LED, que o posicionaram como uma das principais opções no mercado. A praticidade também sempre esteve presente, com o amplo porta-objetos sob o assento, para-brisa ajustável, pedaleiras retráteis do garupa e o conjunto de tomadas USB e 12V, que permitem carregar smartphones com ou sem a utilização de adaptadores, ambas localizadas na parte interna do porta[1]objetos abaixo do guidão. O conforto também não foi esquecido, com regulagem do amortecedor traseiro em quatro posições. Por esses fatores o modelo sempre se apresentou como um scooter versátil e ideal para quem quer realizar viagens com conforto, mas que não abre mão de desfilar nas grandes cidades com agilidade, segurança e estilo.

No modelo 2025, já adequado para atender às normas de emissão de poluentes exigidas pelo Promot 5, o SYM Cruisym 300 apresenta duas novas cores, o azul submarino e o verde petróleo, ambos foscos, trazendo ainda mais requinte e elegância ao modelo.

Para auxiliar na segurança e conforto na pilotagem a versão 2025 recebe controle de tração. O novo painel full digital LCD eleva o status do modelo, fortalecendo ainda mais sua competitividade. Outra novidade implementada na versão 2025 será a Garantia de 3 anos, atestando a confiança na qualidade da marca SYM.

O modelo estará disponível para comercialização na rede de concessionárias Dafra na segunda quinzena de outubro, ao preço público sugerido de R$ 34.490 sem frete. Para José Ricardo Siqueira, gerente nacional de marcas, “essa novidade irá acirrar a disputa no concorrido mercado de scooters de 300cc e a Dafra estará mais preparada para brilhar num nicho onde sempre foi muito forte. O SYM Cruisym 300 inaugura as novidades que a Dafra apresentará na sua linha de produtos 2025”. Para Marcelo Milan, diretor de engenharia, “a Dafra segue a sua vocação de buscar o topo da tecnologia e inovação em seus produtos. O SYM Cruisym 300, já consagrado, recebe importantes atualizações que aumentam o nível de segurança e ainda elevam o patamar de tecnologia do modelo, posicionando-o como uma das principais opções da categoria”. (Fotos: Dafra/Divulgação).