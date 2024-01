DAF Caminhões cresce 22,8% em 2023

A aposta estratégica da DAF Caminhões, a única marca de caminhões que cresceu no País em 2023, de avançar como a montadora que mais vendeu veículos Euro 6 no primeiro trimestre, se concretizou como uma decisão acertada no fechamento de 2023. Ao todo, foram 8.344 unidades emplacadas com a nova tecnologia, resultado que posicionou a fabricante nas primeiras posições do ranking de vendas do mercado. Dos caminhões pesados, foram 7.512 unidades, cujo principal modelo é o reconhecido e vice-líder de vendas, o DAF XF; dos semipesados, foram 832 veículos emplacados – número que representa a ascensão das vendas do DAF CF Semipesado Rígido.

A marca ampliou seu market share no segmento acima de quinze toneladas para 3% e, acima de 40 toneladas, para 13,9% – o melhor desempenho da companhia nos primeiros 10 anos de operação brasileira. A montadora havia encerrado o ano anterior (2022) com 6.793 veículos emplacados – contra as 8.344 unidades de 2023, o que representa um crescimento de 22,8% nos emplacamentos da marca. A notícia também é positiva para o veículo mais vendido da marca, o DAF XF, que segue na vice-liderança no segmento de pesados com a configuração de 530 cavalos e na quarta posição do ranking com a versão de 480 cavalos.

“A nossa estratégia de antecipar, em 2020, a adaptação dos caminhões Euro 5 à tecnologia do Proconve P8/Euro 6, nos permitiu estar um passo à frente no final de 2022, apresentando caminhões Euro 6 prontos para comercialização, já testados e aprovados pelos nossos clientes. Por isso, em 2023, enquanto o mercado de caminhões retraiu 16,39%, nós crescemos 22,8%, o que reflete o reconhecimento do mercado brasileiro aos nossos caminhões e a confiança dos nossos clientes nessa primeira década de operação da marca no país. E esse é só o começo”, comemora Luis Gambim, Diretor Comercial DAF Brasil.