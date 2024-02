Da Alemanha a Senegal com apenas um jogo de pneus Pirelli Scorpion

A Pirelli abre 2024 equipando as aventuras extremas de dois Porsche icônicos, com pneus Scorpion All Terrain Plus no Porsche 911 Dakar pelo deserto africano e pneus cravejados Stella Bianca para o Porsche 550 Spyder na pista gelada de Zell Am See. É uma colaboração histórica que liga a Pirelli à fabricante de automóveis de Stuttgart, tanto que o Porsche 911 foi o primeiro carro a ter um pneu Pirelli marcado em 1982.

Pirelli Scorpion All Terrain Plus, da Bavária a Dakar

Nenhuma troca de pneus no decorrer de 7 mil quilômetros em asfalto, areia, terra e pedras: esse é o desafio submetido a um Porsche 911 Dakar equipado com pneus Pirelli Scorpion All Terrain Plus homologados para o modelo. O carro, conduzido pelo seu proprietário, partiu do Porsche Zentrum Inntal em Raubling (Rosenheim), sudeste de Munique, na Alemanha, para chegar a Dakar, capital do Senegal, seguindo o percurso do Africa Eco Race, um rali de 12 etapas que liga Nador, no Marrocos, ao Lago Rosa de Dakar, atravessando a Mauritânia e o Senegal. Um resultado excepcional para os pneus Pirelli Scorpion All Terrain Plus, que, apesar de homologados para uso nas ruas, enfrentaram o percurso do rali junto dos carros de corrida, levando o carro em segurança até a linha de chegada.

Um feito de 18 dias e 7 mil quilômetros de pilotagem, caracterizado por condições muito diversas, incluindo cerca de mil quilômetros de estradas de terra rochosas no deserto. O proprietário-aficionado do 911 Dakar – um piloto amador, não profissional – dirigiu primeiro pelas rodovias da Europa, depois por estradas semi-asfaltadas de terra, areia e fundos rochosos muito acidentados, passando do inverno dos Alpes para as oscilações climáticas típicas do deserto, com variações de até 30 graus Celsius em 12 horas. “Uma aventura única, que certamente teria sido muito complicada sem pneus tão eficientes. Eles sempre se comportaram de forma excepcional, mesmo em condições muito diferentes”, afirmou o Porsche Zentrum, de onde a expedição começou.

O Pirelli Scorpion All Terrain Plus foi desenvolvido como equipamento original para o Porsche 911 Dakar precisamente para suportar o alto desempenho típico de um 911 e permitir que ele, ao mesmo tempo, enfrente as condições off-road mais difíceis. A Pirelli combinou essas características em um único pneu graças à introdução de uma família específica de compostos e um design que otimizou o contato do produto com o solo e fortaleceu sua estrutura.

Pirelli Stella Bianca para dois modelos históricos da Porsche

Outro modelo lendário da Porsche enfrentou condições extremas com pneus Pirelli, desta vez no gelo: são os Porsche 550 Spyder presentes no F.A.T. Ice Race 2024, evento do qual a Pirelli é parceira oficial, equipados com pneus Stella Bianca cravejados feitos sob medida para esta ocasião particular. Stella Bianca, o design de banda de rodagem mais duradouro da Pirelli, também vem nas medidas 5.00/5.25-16 para o Porsche 550 Spyder e 356 Pre-A, respectivamente o primeiro carro de corrida com motor central da marca alemã e o primeiro modelo de produção construído em Stuttgart. Disponível no mercado a partir de fevereiro, o pneu da família Pirelli Collezione, dedicada aos carros clássicos, tem aparência idêntica ao original, mas com tecnologia moderna no interior para oferecer eficiência e segurança mesmo em superfícies molhadas. Há muitos elementos que remetem ao passado: a estrutura cruzada, a banda de rodagem redesenhada com a ajuda de documentos históricos preservados no arquivo da Fundação Pirelli, o logotipo da Pirelli com o escudo que caracterizou os produtos daqueles anos. Até mesmo as letras nas laterais lembram as da época, enquanto a palavra ‘Corsa’ indica a versão esportiva do pneu.