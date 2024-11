Cummins Brasil anuncia produção local do eixo MS-18X HD

Cummins anuncia a produção local do eixo MS-18X HD, prevista para janeiro de 2025. A planta de Osasco (SP) fabricará e aprimorará componentes principais desse eixo de alta durabilidade e capacidade, como o par de coroa e pinhão, elevando gradualmente o índice de conteúdo local ao longo do ano.

“Isso permitirá aos nossos clientes usufruir dos benefícios de compra nacional, além de contribuir para o Finame e fortalecer a indústria local”, afirma Adriano Esperidião, gerente de engenharia do produto da Cummins Drivetrain and Braking Systems (CDBS) para a América do Sul.

Nesse processo de produção local, o par de coroa e pinhão será fabricado localmente e receberá um novo tratamento superficial, aumentando sua resistência e durabilidade para prevenir falhas e reduzir o desgaste. Já o rolamento do pinhão, essencial para suportar cargas mais elevadas, também será aprimorado com maior capacidade de carga. Por fim, as engrenagens satélites e planetárias, produzidas no Brasil, trarão design atualizado e melhorias no tratamento superficial, assegurando robustez em condições severas.

Para produzir localmente o eixo MS-18X HD em Osasco (SP), foram desenvolvidos novos processos, incluindo o tratamento superficial e adaptações na linha de montagem. A linha de produção do diferencial foi reprogramada para atender ao novo design das engrenagens, com tecnologia avançada de solda a laser. Além disso, foram implementados processos de rastreamento e validação para garantir uma montagem precisa, atendendo aos novos padrões de robustez e qualidade.

O eixo MS-18X HD, projetado no Brasil para suportar até 58,5 toneladas de Peso Bruto Total Combinado (PBTC), amplia o portfólio de soluções para o transporte rodoviário extrapesado e foi desenvolvido para atender às novas regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), especificadas na Resolução 882. Em vigor desde 2022, a norma estabelece novos limites de carga e configurações de eixos para veículos pesados no Brasil. Esse modelo aprimorado, derivado do MS-18X, é compatível com veículos 6×2.

As inovações implementadas resultaram em um aumento de 11% na capacidade de carga transportada PBTC em relação ao modelo antecessor. Essas melhorias são intercambiáveis com o modelo base, não impactando na interface de suspensão dos veículos, ou seja, mantém a compatibilidade sem necessidade de adaptações adicionais.

Nas estradas em 2025 – Durante a Fenatran 2024, os modelos VW Constellation 25.480 HD e Meteor 28.480 HD foram apresentados com o eixo MS-18X HD, que aumenta em 5% a capacidade de tração, permitindo o transporte de até 58,5 toneladas. Disponíveis no mercado a partir de janeiro de 2025, esses extrapesados são projetados para o transporte rodoviário de médias e longas distâncias, atendendo a diversas demandas do setor com maior capacidade de carga e resistência. Com essas novas características, os veículos garantem um transporte eficiente de cargas pesadas. (Foto: Cummins/Divulgação).