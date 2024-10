Copa HB20 abre reta final de temporada correndo em Tarumã

O tradicional Autódromo de Tarumã, localizado em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS), recebe, pela segunda vez em sua história, uma etapa da Copa Hyundai HB20 neste fim de semana.

A pista gaúcha é um dos principais palcos de testes de desenvolvimento da categoria, cujo corpo de mecânicos e parte de seu staff mora em Canoas, também na Região Metropolitana de Porto Alegre. No entanto, ela recebeu uma etapa oficial da categoria somente na temporada de 2023.

As duas corridas realizadas por lá têm um lugar reservado na história da categoria, por conta das vitórias da promessa local Bernardo Cardoso e de Chris Bornemann – que segue se recuperando do forte acidente sofrido em Interlagos e permanece de fora do grid. No caso de Bornemann, a emoção foi maior por conta de seu irmão mais novo, Lucas, também ter triunfado na Elite no mesmo dia.

Neste ano, a categoria abre em Tarumã a reta final da temporada – depois do RS, a Copa Hyundai HB20 possui apenas mais uma etapa antes da grande final de dezembro em Goiânia (GO). Serão 35 inscritos, com quatro pilotos locais reforçando o grid: o já conhecido Luis Sena Jr, o Seninha, vai de Pro, com Daniel Demayo, Thiago Arns e Igor Vacari compondo a Super.

A classe Pro chega a solo gaúcho completamente embolada, com apenas um ponto separando Alberto Cattucci de Marcus Indio (143 a 142), e dois do líder para Felipe Gama (140), com Enzo Falquete (130) e Bruno Testa (129) muito próximos. Em Cascavel, os Enzos ditaram o ritmo, com Falquete (vencedor em Tarumã em 2023 pela Super) e Gianfratti, sexto na pontuação geral, levando a melhor.

A Elite também segue indefinida e a disputa gira em torno de Pedro Garcia (161 pontos), Thaline Chicoski (153) e Gabriel Moura (134). Na última etapa, disputada em setembro no Paraná, Gabriel Moura e Thiago Lopes (P5 na tabela) triunfaram. Lopes, inclusive, também tem vitória em Tarumã pela Super no ano passado.

Apesar de ser extremamente movimentada, a Super vê uma disputa entre companheiros de equipe, com Uli Dias (176 pontos), liderando com uma vantagem de quase 40 pontos para o parceiro Wagner Pontes. Os dois, inclusive, se alternaram nas vitórias das corridas no último encontro realizado em Cascavel. Em seguida vem Bruno Massa com 129 e o curitibano Cláudio Harmuch, com 104 pontos. Harmuch ainda lidera a categoria Super Master, com 205 pontos, seguido de Sílvio Gatao com 167.

A programação do fim de semana em Tarumã tem no sábado e no domingo seus dias principais. O sábado recebe a tomada de tempos, às 11h45, e a corrida 1, às 15h25, com o complemento da etapa acontecendo às 10h10 do domingo.

Quem quiser ver tudo ao vivo basta entrar nos canais do Acelerados, Hyundai, Portal Highspeed ou Parc Fermé no YouTube. Já a RedeTV exibe a íntegra das duas provas no domingo às 18h na TV aberta e o SporTV faz o mesmo na segunda, às 20h.

Campeonato após cinco etapas (top-5 por categoria)

PRO: 1.º) Alberto Cattucci, 143 pontos; 2.º) Marcus Índio, 142; 3.º) Felipe Gama, 140; 4.º) Enzo Falquete, 130; e 5.º) Bruno Testa, 129.

Elite: 1.º) Pedro Garcia, 161 pontos; 2.º) Thaline Chicoski, 153; 3.º) Gabriel Moura, 134; 4.º) Vasco Pedro, 117; e 5.º) Leo Martins e Thiago Lopes, 113.

Super: 1.º) Uli Dias, 176 pontos; 2.º) Wagner Pontes, 139; 3.º) Bruno Massa, 129; 4.º) Claudio Harmuch, 104; e 5.º) Leandro Parizotto, 101.

Super Master: 1.º) Cláudio Hamuch, 205 pontos; 2.º) Sílvio Gatao, 167; 3.º) Marcelo Zebra, 149; e 4.º) Toni Salmeron, 33. (Fotos: Vanderley Soares/HB20/Divulgação).

Boas disputas dentro das categorias movimentam as corridas. As “brigas” por melhores posições na pista são constantes.