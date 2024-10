Consórcio Toyota lança plano exclusivo para o setor Agro

O Consórcio Toyota lança um plano exclusivo voltado para o setor do Agronegócio, com condições especiais para quem deseja uma Toyota Hilux. A iniciativa visa atender às demandas do mercado agro, facilitando o acesso a veículos Toyota com condições de pagamento flexíveis, taxa reduzida e cashback.

“Com o novo plano, passamos a oferecer opções de pagamentos trimestrais e semestrais, possibilitando o casamento da parcela com o período de safra de nossos clientes. Além disso, o prazo de pagamento pode ser de até 120 meses, com taxa reduzida e cashback de até 2% do valor da carta de crédito”, afirma Pedro Dabbur, Diretor Comercial e de Produtos do Consórcio Toyota.

Dabbur também destaca que o novo produto foi desenvolvido em parceria com o setor do Agronegócio, a Toyota do Brasil e a Rede de Concessionários Toyota, com o objetivo de facilitar o acesso à linha de veículos Toyota Hilux. “O agronegócio é uma força motriz da economia nacional e, por isso, precisamos oferecer soluções financeiras sob medida para o setor. Esta é a primeira vez que investimos em um segmento específico, mas acreditamos que estamos dando o pontapé inicial para um crescimento ainda maior do Consórcio Toyota”, ressalta o executivo.

Para aproveitar o novo plano, os produtores rurais podem se dirigir a uma concessionária Toyota, onde especialistas estarão à disposição para apresentar as melhores condições e facilitar o acesso ao produto.

Crescimento contínuo

Desde seu lançamento, em 2022, o Consórcio Toyota tem registrado crescimento contínuo. Em pouco mais de dois anos, o programa atraiu diversos clientes em busca de soluções financeiras flexíveis para adquirir seus veículos. Até outubro deste ano, cerca de 20 mil cotas foram vendidas, e mais de 2.600 clientes já foram contemplados, comprovando a confiança dos consumidores no consórcio, como uma alternativa sólida para aquisição de veículos Toyota. (Foto: Toyota/Divulgação).