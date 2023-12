Confira 7 cuidados essenciais com o carro nesse verão

Com a chegada do verão, é fundamental que os proprietários de veículos estejam atentos aos cuidados necessários para garantir o bom funcionamento e a segurança dos automóveis. As altas temperaturas podem causar impactos significativos no desempenho do veículo, exigindo uma atenção especial por parte dos motoristas.

São diversos itens que necessitam de cuidados durante a estação mais quente do ano. “As altas temperaturas, ventos que trazem muita poeira e as chuvas podem prejudicar os sistemas mais importantes do carro”, comenta o Mauro Cezar Candido, chefe de oficina da concessionária Ford Slaviero. Ele reforça que o sol excessivo prejudica tanto a lataria quanto os pneus, e o calor exige mais atenção ao sistema de arrefecimento e à limpeza do ar-condicionado. Para ajudar nesse processo, o chefe da oficina separou alguns cuidados essenciais que os condutores devem adotar durante os meses mais quentes.

Sistema de arrefecimento

O sistema de arrefecimento do veículo é crucial para evitar o superaquecimento do motor. É fundamental certificar-se de que o nível do líquido de arrefecimento está adequado e que não há vazamentos. O ideal é substituir o fluido conforme recomendado pelo fabricante. “No verão, é essencial se atentar ao nível do fluído de resfriamento do carro. Em caso de motor fervendo, a orientação é parar imediatamente e acionar o seguro, pois continuar rodando pode resultar em um imenso prejuízo mais à frente”, esclarece Mauro.

Além de manter o nível do líquido de arrefecimento, verificar o estado das mangueiras para evitar vazamentos, especialmente em juntas e pontos de conexão, também é de suma importância.

Ar-Condicionado

Em dias quentes, o ar-condicionado se torna indispensável, por isso é necessário verificar o sistema, incluindo a limpeza dos filtros e o nível do refrigerante. Caso haja algum problema, é recomendável buscar um profissional para realizar os devidos reparos. “Um ponto importante é certificar-se de que os filtros de ar da cabine estejam sempre limpos, a fim de manter o bom desempenho do ar-condicionado”, alerta.

Pneus

O calor extremo pode afetar a pressão dos pneus. Averiguar regularmente a calibragem e garantir que esteja dentro das especificações recomendadas pelo fabricante pode fazer a diferença. “É preciso conferir o estado de desgaste dos pneus e, caso seja necessário, realizar o alinhamento. Além da calibragem ideal para os pneus. No verão, o ar tende a se expandir quando aquecido. Isso significa que a temperatura pode mascarar a calibragem exata dos pneus. Aconselhamos calibrar logo pela manhã, sem ter rodado muito, para garantir a pressão ideal”, completa o chefe da oficina.

Óleo e Filtros

A troca de óleo e a substituição dos filtros devem estar em dia, proporcionando uma lubrificação eficiente e um funcionamento adequado e seguro do veículo. “O óleo serve para manter as peças do motor lubrificadas, enquanto o filtro captura detritos, sujeira e fragmentos de metal que conseguiram entrar no sistema. O aumento da temperatura exige um maior desempenho do motor, sendo mais um item importante para se atentar no calor”, ressalta o chefe da oficina da Ford Slaviero.

Raios Solares

Dar preferência para vagas na sombra ajuda a proteger a pintura e os componentes internos do calor excessivo. O uso de protetores solares para os bancos e para-brisas também é recomendado. “Caso não seja possível estacionar na sombra, a recomendação para deixar o automóvel debaixo de sol é aplicar uma espécie de protetor solar de para-brisa, evitando que os raios UV incidam diretamente no painel. Outra dica é instalar cortinas nas janelas laterais, que reduzem o calor interno e protegem os bancos, e assim, eles não ressecam nem desbotam”, esclarece Mauro.

Limpeza e pintura

O sol intenso pode causar danos à pintura do carro. Mauro orienta lavar e encerar regularmente para proteger contra raios UV e poluentes atmosféricos. “A higiene no automóvel não apenas preserva a estética, mas também previne a corrosão. Ainda em relação à proteção da pintura e da lataria, lavar o veículo em um local com sombra é outro ponto essencial entre os cuidados com carro no verão, pois o sol acaba esquentando demais a lataria, além de evaporar a água rapidamente, o que pode acabar gerando manchas na pintura”.

Bateria

Altas temperaturas podem acelerar o processo de evaporação do líquido interno da bateria, reduzindo a vida útil. Nesses casos, realizar manutenções periódicas do nível de água e testar a bateria garante um funcionamento adequado. “As baterias tendem a perder mais carga durante o verão, e as altas temperaturas podem provocar a evaporação do fluido interno. É importante remover qualquer poeira acumulada ao redor da base e dos terminais”, finaliza.

O chefe da oficina reforça que além dos cuidados, fazer a manutenção regularmente no carro ajuda a garantir um verão tranquilo, com viagens seguras e sem contratempos mecânicos.