Complexo Dream Car celebra um ano com diversas novidades

Muito mais do que um museu de veículos antigos, um polo cultural, gastronômico e de lazer, distante apenas 60 km da capital paulista. Composto por um acervo com 165 veículos, kartódromo de nível internacional, parque de diversões temático e mall com 23 lojas e restaurantes, o Complexo Dream Car de São Roque completa, nesta segunda-feira, 9 de dezembro, um ano de atividades. Para celebrar, além de 50% de desconto no ingresso (valores a partir de R$ 39,90 válidos nas compras antecipadas pelo site) para conferir o acervo do museu, o maior polo de entretenimento dedicado a veículos antigos do Brasil preparou uma programação especial aos apaixonados.

“Estamos muito satisfeitos com a receptividade do público, pois conseguimos trazer famílias inteiras para conhecer o maravilhoso mundo dos carros antigos. De janeiro a novembro deste ano, registramos 330 mil visitantes e, até o final de dezembro, a expectativa é que esse número aumente para 360 mil pessoas”, contabiliza o idealizador do complexo, Marcelo Elias.

O projeto do complexo surgiu de forma inusitada, há 8 anos, em abril de 2016, após o recebimento de um Chevrolet Bel Air 1956 como pagamento de dívida. Durante o processo de restauração, que levou um ano e meio, Marcelo Elias fez novas amizades e acabou contagiado pelo “vírus do antigomobilismo”. Alguns meses depois, já havia adquirido 6 carros antigos e precisou aumentar a garagem, que logo estava novamente pequena. Em função disso, a ideia inicial era construir uma garagem na Estrada do Vinho e, ao lado, somente uma lanchonete. Mas, aos poucos, o projeto agregou atrações e evoluiu para o complexo. Como havia frequentado diversos museus ao redor do mundo e também participado de muitos encontros de veículos antigos Brasil afora, o empresário constatou haver uma grande carência em termos de infraestrutura para o conforto dos familiares que acompanham os colecionadores. “Depois de duas horas, a esposa e os filhos ficam entediados e já querem ir embora. Foi por isso que acrescentamos o shopping com 23 lojas, a praça de alimentação, o parque temático, a capela e o kartódromo. Dessa forma, a família pode passar o dia todo se divertindo no complexo”, sintetiza. A prova de que o objetivo foi alcançado está no tempo médio de permanência dos visitantes: 5 horas.

As obras do Dream Car Museum começaram em março de 2022 e foram concluídas no início de dezembro de 2023. A abertura oficial ao público ocorreu nos dias 9 e 10 de dezembro com uma programação especial, reunindo milhares de fãs ansiosos para conhecer o empreendimento. São 100 mil metros quadrados de área total em meio à natureza. A área total construída, que inicialmente era de 12 mil metros quadrados, foi ampliada para 31 mil metros quadrados ao longo de 2024 com a inauguração da Arena Dream Car e do heliponto.

Desde a sua abertura, o Complexo Dream Car se consolidou como um dos locais preferidos para a realização de encontros de carros, motos e caminhões, atraindo clubes não apenas de São Paulo, mas de Estados vizinhos. “Era disso que a gente estava precisando” é uma das frases mais proferidas pelos apaixonados. Durante os eventos, é possível conferir os modelos expostos no museu, passear no shopping, se divertir no parque temático ou andar nos esportivos da Volta dos Sonhos. “Sinto-me realizado por estarmos cumprindo a nossa principal função: levar a cultura do automóvel à população de uma maneira informal e descontraída. Mais do que uma visita, proporcionamos às pessoas uma experiência completa”, observa Marcelo Elias.

Renovação constante do acervo

Desde a sua inauguração, o Dream Car Museum já renovou 30% dos veículos expostos. Ou seja: todas as semanas há novidades, motivando novas visitas. A alta qualidade dos exemplares do museu é outro destaque. O empresário paulista Luis Locatelli já conheceu muitos acervos no exterior e não se cansa de visitar o empreendimento. “O Dream Car tem nível internacional e está no mesmo patamar dos museus norte-americanos”, garante Locatelli, que faz parte da Confraria dos Gigantes, formada por caminhões antigos. “O empreendimento é maravilhoso, pois valoriza o carro antigo com uma mostra permanente e uma infraestrutura excepcional no entorno do museu. Além disso, ajuda a desenvolver a economia de toda uma região”, acrescenta o presidente da Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA), Andrés Pesserl.

Fortalecimento do turismo

Desde a sua abertura, o Complexo Dream Car contribui para fortalecer o Roteiro do Vinho de São Roque, composto por 58 atrações – que vão desde hotéis, pousadas e restaurantes até vinícolas e cervejarias. “O Dream Car Museum comemora seu primeiro ano como um atrativo singular no Roteiro do Vinho, unindo a paixão por carros clássicos e o universo do enoturismo. É emocionante ver como se consolidou como um ponto de destaque, proporcionando experiências únicas aos visitantes e fortalecendo o turismo regional”, avalia o presidente do Roteiro do Vinho de São Roque, Leodir Ribeiro.

Drift Festival começa nesta sexta-feira e prossegue até domingo

Para celebrar o seu primeiro ano de atividades, além do 1º Encontro de Veículos Antigos do Sudeste, que reuniu 200 veículos antigos e 10 mil pessoas de 29 de novembro a 1º de dezembro, o Complexo Dream Car realizará, entre esta sexta-feira (13) e domingo (15), o Drift Festival. Mais de 30 pilotos farão manobras radicais na pista da Arena Dream Car.

Na sexta-feira, a partir das 8 horas, ocorrerão treinos livres, enquanto no sábado, das 8 às 20 horas, serão realizadas as provas. Já no domingo, as finais terão início às 8 horas, com a premiação prevista para as 16 horas. O evento tem entrada franca e pode ser conferido pelo público da arquibancada, com capacidade para mil pessoas. Quem quiser, pode acompanhar tudo dos bastidores, bastando adquirir o ingresso para a área vip. Os tíquetes estão à venda no site ingresso.dreamcarmuseu.com.br por R$ 69,90, garantindo visitação ao paddock e aos boxes, bem como ao Dream Car Museum. Informações adicionais: WhatsApp (11) 3090-9147.

Números do Complexo Dream Car:

• Localizado no Roteiro do Vinho de São Roque (Estrada do Vinho, 7.901, bairro Canguera), a apenas 60 km da capital paulista, o Complexo Dream Car foi construído em uma área de 100 mil metros quadrados em meio à natureza

• As obras começaram em março de 2022 e foram concluídas no início de dezembro de 2023. Já a abertura oficial ao público ocorreu nos dias 9 e 10 de dezembro com uma programação especial, reunindo milhares de visitantes

• A área total construída, que inicialmente era de 12 mil metros quadrados, foi ampliada para 31 mil metros quadrados ao longo de 2024 com a inauguração da Arena Dream Car e do heliponto

• 330 mil visitantes foram registrados de janeiro a novembro de 2024. Até o final de dezembro, a expectativa é que esse número aumente para 360 mil pessoas

• Atrações: Dream Car Museum, com 165 veículos antigos, kartódromo de nível internacional (Arena Dream Car), parque de diversões temático (Dream Park), shopping (Dream Mall) com 23 lojas e restaurantes, capela, salão de eventos com 1.000 metros quadrados, heliponto e a Volta dos Sonhos, que permite locar Ferrari 360 Spider, Porsche 718 Boxster e Chevrolet Camaro. Informações adicionais: WhatsApp (11) 3090-9147 ou site www.dreamcarmuseu.com.br. (Fotos: Evander Portilho/Adair Santos/Divulgação).

Batmóvel do filme “Batman – O Cavaleiro das Trevas”. DMC DeLorean 1982, do filme “De Volta Para o Futuro”. Veículos esportivos da “Volta dos Sonhos” com visitantes. Kartódromo Dream Car, com karts para locação.