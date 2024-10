Competição nacional da Ford seleciona melhores técnicos do País

A Ford realizou a segunda etapa da Competição Nacional de Habilidades Técnicas (CNHT), que vai premiar a melhor equipe de pós-venda da Rede Ford no Brasil. O programa tem como objetivo incentivar o aprimoramento constante dos técnicos da rede para oferecer um atendimento de excelência aos clientes. Na primeira fase, realizada em agosto, foram selecionados os 24 concorrentes que participaram agora de uma prova presencial no Ford Academy, centro de treinamento da marca em São Paulo.

O desafio dos competidores foi diagnosticar e corrigir oito falhas simuladas nos veículos no prazo de duas horas e meia. Eles foram avaliados com base nos conhecimentos de diagnóstico eletrônico, habilidades em medições com equipamentos eletrônicos, raciocínio lógico sobre sistemas elétricos e redes de comunicação, leitura de diagramas, testes ponto-a-ponto e conhecimento de falhas por sintomas.

“Além da parte técnica, que exige atenção aos detalhes e uma gama ampla e aprofundada de conhecimentos para um diagnóstico preciso, os participantes tiveram de enfrentar a pressão de uma competição de alto nível”, diz Renato Silva, coordenador de Treinamento Técnico da Ford. “Eles se sentiram realmente desafiados e disseram que vão estudar mais e estar preparados para o próximo ano, buscando o conhecimento. Este é o objetivo do programa”.

Vencedores

A etapa final da competição será no dia 27 de novembro, também no Ford Academy. Desta vez, os competidores serão pontuados tanto na habilidade técnica como na sua interação com o consultor técnico, simulando uma experiência completa de recebimento e entrega do veículo ao cliente na concessionária. Os consultores técnicos que vão compor as duplas também foram selecionados com base em critérios técnicos.

Os vencedores da segunda etapa da Competição Nacional de Habilidades Técnicas da Ford foram: Alexandre da Costa, da CAER Oceânica, de Niterói, RJ; Bruno de Andrade, da Barigui Marechal, de Curitiba, PR; David Pereira, da Triauto, de Catalão, GO; Diego Rossini, da Fancar, de Cascavel, PR; José Carlos da Silva, da Fancar, de Ponta Grossa, PR; e Reney de Castro, da Brasal Taguatinga, de Brasília, DF. (Fotos: Ford/Divulgação).