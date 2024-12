Cláudio Harmuch fica em quarto na Corrida 2 da Super Master

O fim de semana (07 e 08/12), foi bom na despedida do piloto curitibano Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP/Luminary), da Temporada 2024, que venceu a Corrida 1e ficou em quarto na Corrida 2 da categoria Super Master, durante a oitava etapa da Copa Hyundai HB20 2024, realizada no Autódromo Ayrton Senna, na cidade de Goiânia, no Estado de Goiás. Harmuch, já havia sido Campeão por antecipação da categoria Super Master, na etapa passada em Curvelo-MG.

Na Corrida 1, realizada no sábado (07/12), num grid com 35 carros, Harmuch largou da oitava posição na Geral e chegou a andar em terceiro lugar durante a prova, mas com algumas batidas e punições terminou em sexto na Geral e primeiro da categoria Super Master, depois de muita “briga” pelas primeiras posições.

Na Corrida 2, da oitava etapa da Copa Hyundai HB20 2024, realizada neste domingo (08/12), novamente os pilotos proporcionaram boas disputas nas quatro categorias PRO, Elite, Super e Super Master, para a alegria do bom público presente ao Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia. Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP/Luminary), até tinha bom desempenho do seu HB20 #393, “brigou” bastante entre o terceiro e oitavo lugares na Geral da Super, do início ao fim da corrida. Harmuch fez uma boa corrida na Super, mesmo levando algumas batidas durante a prova, mas terminou em oitavo na Geral e quarto na Super Master, se despedindo de cabeça erguida, com a boa disputa na etapa.

Resultado Corrida 2 da Super: 1.º) Sillas Passos, 15 voltas em 29min06s285; 2.º) Bruno Massa, a 1s239; 3.º) Leandro Parizotto, a 1s390; 4.º) Eduardo Duriguel (Master), a 20s623;5.º) Daniel Demayo, a 21s432; 6.º) Marcelo Zebra (Master), a 21s806; 7.º) Sílvio Gatao (Master), a 28s437; 8.º) Cláudio Harmuch (Master), a 31s018; 9.º) Rick Martines, a 33s513; e em 10.º) Rafael Abolis, a 37s307.

Super Master: 1.º) Eduardo Duriguel, 15 voltas em 29min26s908; 2.º) Marcelo Zebra, a 1s183; 3.º) Sílvio Gatao, a 7s814; 4.º) Cláudio Hamuch, a 10s495.

Para o piloto Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP/Luminary), a última etapa da Copa Hyundai HB20 2024 também foi boa, com uma vitória e um quarto lugar na Super Master, em mais um fim de semana quase perfeito, onde já havia conqusitado o título da Temporada 2024 em sua categoria. “Mais uma vez agradeço a Deus por me dar essa oportunidade de poder mostrar o meu trabalho na Copa Hyundai HB20 2024 e forma honrosa, que culminou com o título na categoria Super Master e quarta colocação na Geral da Super. Fizemos um bom planejamento para essa temporada e felizmente conseguimos realiza-lo com perfeição, inclusive conquistando o título de forma antecipada, mesmo com punições indevidas, no meu ponto de vista e algumas batidas de corrida. Agradeço também ao meu patrocinador máster, o Grupo Uninter e aos meus apoiadores Place Investimentos XP e Luminary, pois sem eles tudo isso não seria possível. Mas também agradeço aos meus familiares e a todos os meus amigos que me incentivaram a cada vitória e a cada pódio”, declarou Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP/Luminary).

(Fotos: Vanderley Soares/Divulgação).

Harmuch agradeceu patrocinadores, familiares e amigos pelo apoio em 2024.