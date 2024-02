Citroën tem condições especiais para o C3 e o SUV C4 Cactus

Início de ano é sinônimo de muitas contas chegando. Mas a Citroën aproveita esse período para facilitar a vida dos consumidores e anunciar condições especiais para o Novo C3 e para o Novo SUV C4 Cactus.

O hatch com atitude SUV, em sua versão Live 1.0, parte de R$ 67.990 e possui direção com assistência elétrica, ar-condicionado, controle de estabilidade e tração com assistente de partida em rampa, vidros dianteiros e travas elétricas, ar-condicionado e luzes de condução diurna (DRL).

Equipado com o eficiente motor 1.0 Firefly de até 75 cv e câmbio manual de cinco marchas, o modelo passou a contar em 2024 com o novo pacote Live Plus, que adiciona lavador e limpador do vidro traseiro, desembaçador elétrico e sistema de som Mopar com conexão Bluetooth e entrada USB pelo valor altamente competitivo de R$ 1.000.

Caso a demanda seja por um SUV que contempla acessibilidade, tecnologia e conforto para todos — incluindo os pets — o Citroën C4 Cactus está com IPVA grátis para diversas unidades, de todas as versões.

O SUV, recebeu, em sua linha 2024, a elogiada central multimídia Citroën Connect Touchscreen de 10” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio e três novas entradas USB com exclusivo organizador de cabos. Em dezembro de 2023, conquistou o primeiro lugar na categoria “SUVs Compactos” do prêmio Os Eleitos, promovido pela revista Quatro Rodas, que considera o nível de satisfação dos clientes com seus modelos. Além disso, em suas versões com motor THP de até 173 cv, ele figura entre os mais rápidos do segmento, com uma aceleração de 0 a 100 km/h em somente 7,7 segundos.

As condições especiais da Citroën são válidas até o dia 7 de fevereiro. Acesse https://www.citroen.com.br/ para mais detalhes dos veículos participantes da ação.