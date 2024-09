Citroën Basalt terá gama inteligente de versões para a América do Sul

O próximo lançamento da Citroën para a América do Sul está chegando! Em breve disponível em diferentes mercados no continente, o inédito Basalt irá oferecer um pacote inteligente de versões projetado para atender à todas as demandas dos clientes na região. Isso inclui a acessibilidade que é pilar da Citroën, além de todo o estilo e inovação da carroceria SUV Coupe.

Fará parte dessa estratégia a disponibilização do propulsor Turbo 200 produzido em Betim (MG) para o modelo inédito. Além do Basalt, a oferta de motores turbo está presente para o C3, Novo Aircross e C4 Cactus, além do novo Jumpy. Isso reforça o compromisso da Citroën em oferecer a melhor tecnologia a seus clientes, com foco em eficiência sem perda de performance.

O motor Turbo 200 reúne conceitos inovadores e exclusivos na categoria, como o comando de válvulas MultiAir III, turbocompressor refrigerado com wastegate elétrica e injeção direta de combustível. Esse propulsor equipa o recém-lançado Novo C3 YOU!, atualmente o hatch turbo automático mais rápido e acessível de sua categoria.

O SUV Coupe Citroën Basalt será produzido no Polo Industrial de Porto Real (RJ) e terá mais detalhes revelados nas próximas semanas.

Novo Citroën Basalt une design e espaço em um inédito SUV Coupe

O conceito de um SUV Coupe engloba design arrojado, conforto e linhas únicas que, há alguns anos, eram considerados uma exclusividade de veículos de luxo. No entanto, no caso do inédito Basalt, a Citroën prova que a tendência chegou a segmentos acessíveis, tendo um visual marcante que inclui elevada distância ao solo, capô alto, dianteira vertical, para-lamas alargados e vidro traseiro com ângulo mais inclinado.

Além da proposta visual diferenciada, a união entre a robustez do SUV e a fluidez do Coupe prioriza também a aerodinâmica, conferindo um toque esportivo por meio das linhas de teto inclinadas que se estendem suavemente até a parte traseira. Adotar esse conceito no Basalt foi algo natural para a Citroën, que há 105 anos é protagonista quando o assunto é inovação com acessibilidade.

O inédito SUV Coupe Citroën Basalt estreará em breve na região como terceiro integrante do projeto C-Cubed. Essa ousada iniciativa da marca focou no desenvolvimento de modelos inéditos e específicos para as diferentes necessidades de seu consumidor. Integram o C-Cubed, além do Basalt, o C3, único hatch com atitude SUV do mercado, e o Novo SUV Aircross, que é o veículo para até sete pessoas mais acessível do Brasil. Com uma silhueta impactante e uma proposta exclusiva no mercado, o SUV Coupe Basalt permitirá à Citroën conquistar novos públicos em toda a América do Sul. Acompanhe o site oficial e as redes sociais da Citroën para saber mais sobre esse inédito produto da marca para a região. (Fotos: Citroen/Divulgação).