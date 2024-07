Chevrolet Bel Air Styline 1951 no encontro de antigos em Londrina

O Chevrolet Bel Air Styline, de 1951, de cor azul bebê, chama atenção por onde passa. Nessa quinta-feira (25/07), o veículo sairá de Uraí, percorrerá 56 km e estacionará no Londrina Norte Shopping, para a estreia do encontro de carros antigos no empreendimento, que será realizado todo mês sempre na terceira quinta-feira do mês, das 19 às 22 horas. Além de Henry Cleuler Picone, diversos outros amantes e proprietários de veículos antigos participarão. Quem quiser, basta chegar. Só é preciso levar 1 kg de alimento não perecível.

“Aqui no Londrina Norte Shopping, quem curte carros antigos terá um espaço para apreciar os veículos, trocar ideia com os proprietários e fotografar as máquinas. Queremos que o ambiente seja de muita confraternização”, ressalta Sabrina Matos, coordenadora de marketing do Londrina Norte Shopping. De acordo com ela, durante os encontros também haverá food trucks de chopp, espetinho e pastel.

Henry conta que é proprietário do Chevrolet Bel Air Styline 1951 desde 2020. Segundo ele, a motorização do veículo é V8 small block 283. Entre as especificações, são 4,7 litros de 186 cv, com câmbio automático de três velocidades, power glide. “O restante do carro é todo original”, ressalta. A paixão pelos veículos é de infância. “Minha paixão é desde pequeno, apreciando os veículos, tentando entender modelos, marcas. As fontes eram precárias, apenas as revistas automobilísticas da época”, lembra.

Hoje, o lotérico de Uraí tem oito veículos antigos, entre eles um Hot Rod, um Escort conversível, um Kadett conversível e um Porsche 356. Além dos veículos, ele também é um apreciador de motos. Em sua garagem, tem Vespa, Lambretta, Yamaha TT 125 e Yamaha TDR 180. A organização do evento é em parceria com Aircooled 043 e tem o apoio de outros clubes, como Equipe Quadrados de Londrina e Clube Opaleiros.

