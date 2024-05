CBA anuncia criação de sua Academia de Pilotos

Em seu quarto ano à frente da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), o presidente Giovanni Guerra anunciou na segunda-feira (13/05) a criação de um projeto inédito, idealizado pelo dirigente e que visa apoiar os pilotos brasileiros no desenvolvimento de suas carreiras: a Academia de Pilotos CBA.

O projeto nasce com uma premiação especial, na base do esporte, levando quatro kartistas para a disputa do Mundial de Kart OK Júnior e OK FIA e Copa do Mundo de Kart OK N, em setembro deste ano na Grã Bretanha.

Os quatro disputarão o prêmio e suas vagas como integrantes da Academia CBA na final da Regional Cup de Kart, em julho, no Circuito Internacional do Paladino (PB). Os vencedores irão para o Mundial e Copa do Mundo com suas inscrições e todos os equipamentos (fornecidos pela equipe italiana oficial de fábrica da Parolin) custeados pela CBA.

Além disso, a Academia CBA também englobará outra importante ação, que transforma a Fórmula 4 Brasil, em parceria com a Vicar, em categoria escola a partir da temporada 2025. A iniciativa também prevê apoio a pilotos e outras novidades que serão divulgadas em breve.

“Desde o início de nossa gestão temos traçado planos e metas para fazer a Academia de Pilotos CBA acontecer e, é com enorme satisfação, que conseguimos iniciar o projeto em definitivo com essa premiação especial para o Mundial e Copa do Mundo de Kart, além do projeto escola da Fórmula 4 Brasil”, celebrou Giovanni Guerra.

“Decidimos começar pelo kart, que é a base do nosso esporte, e na sequência o passo natural para muitos kartistas. A Fórmula 4 Brasil vem evoluindo a cada ano e acreditamos que esse status de categoria escola em 2025 a fará crescer ainda mais”, ressaltou o presidente da CBA.

“É só o começo e temos muito trabalho pela frente, mas com a Graça de Deus vamos seguir lutando para que possamos apoiar cada vez mais os nossos pilotos, dando oportunidades e chances para eles seguirem o sonho de suas carreiras”, finalizou Guerra.

Para participar das seletivas da Regional Cup de Kart e concorrer à chance de integrar a Academia CBA de Pilotos, acesse: https://inscricoes.cba.org.br/pt/.

A primeira seletiva para a OK Júnior e OK FIA acontecerá neste sábado, dia 18, no Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina (PR).

Confira o regulamento completo da Regional Cup de Kart: https://www.cba.org.br/campeonato/downloads/334/758/2024.

Mais informações, acesse: www.cba.org.br.

(Ilustração: CBA/Divulgação).