“Bruxos e bruxas” comandam rodízio mágico com massas e pizza em Curitiba

Varinhas mágicas, feitiços e poções num almoço comandado por bruxos e bruxas. Interessados de qualquer idade já podem tirar as capas do armário e anotar esta programação no roteiro das férias de julho em Curitiba. A experiência imersiva diretamente da Escola de Magia e Bruxaria será no Beco Diagonal e os ingressos já estão à venda com três faixas de valores, por idade.

Entre os dias 10 e 27 de julho, o restaurante temático vai abrir especialmente para o almoço às quartas, quintas, sextas e sábados e fazer com que os visitantes se sintam verdadeiros estudantes das melhores escolas de magia do mundo. O ingresso dá direito ao almoço com rodízio de pizzas e massas, pocket show com atores caracterizados e uma varinha mágica exclusiva para levar para casa, com 1h30 de permanência na casa.

O Beco Diagonal estará com personagens à disposição para fotografias num cenário que mais parece cena de filme. Para acompanhar cada fatia de pizza e as massas, o cliente pode pedir a famosa cerveja amanteigada (com ou sem álcool), poções borbulhantes e outras bebidas do cardápio (cobradas a parte).

Antes de ir embora, vale dar aquela passadinha na loja do Beco e conferir os produtos personalizados como a capa da invisibilidade, canecas, pelúcias, chaveiros e outros souvenirs para quem quer levar um pouco mais da magia deste dia para casa.

Serviço

Especial de férias no Beco Diagonal

Datas do evento: 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 27/07

Horários: Quarta a sexta – única sessão, das 12h às 13h30. Sábado – Sessão 1: das 12h às 13h30. Sessão 2: das 14h às 15h30

Valores: Adulto: R$ 99,90. Criança (4 a 10 anos): R$ 89,90. Criança (até 3 anos): R$ 29,90

*Bebidas cobradas à parte.

**Menores de 12 anos somente acompanhado por adulto responsável.

Ingressos no site

Endereço: Rua Major Heitor Guimarães, 1214 – Campina do Siqueira

