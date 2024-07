A Petrobras anunciou reajuste nos preços da gasolina e no gás de cozinha (GLP) para as distribuidoras. Os novos preços valem a partir de amanhã, dia 9.

O litro da gasolina ficará R$ 0,20 mais caro, chegando a uma média de R$ 3,01 por litro – o que representa uma alta é de 7,11%.

O gás de cozinha aumentará R$ 3,10, elevando o botijão de 13 quilos para uma média de R$ 34,70 – um reajuste de 9,6%.

Este é o primeiro reajuste no ano para ambos e da gestão da nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard. O último aumento da gasolina foi em agosto de 2023. Em outubro, houve uma redução de R$ 0,12, para R$ 2,81 o litro.

No caso do GLP, o aumento mais recente foi em março de 2022. No ano passado, o gás de cozinha passou por duas reduções de preço.

Apesar do aumento, o relatório diário da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), divulgado na semana passada, aponta uma defasagem de 19% no preço da gasolina em relação ao praticado no mercado internacional.

Em reais, a defasagem média chega a R$0,50 o litro, segundo o boletim de junho da Abicom. A diferença de preços é impulsionada pela valorização do dólar e pela alta na cotação do petróleo.

Porém, em maio de 2023, a Petrobras anunciou uma nova estratégia de preços, dando fim ao regime de preço de paridade de importação (PPI), que ajusta o preço dos combustíveis conforme variação da cotação do petróleo e do dólar.

“Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para composição da gasolina C vendida nos postos, a parcela da Petrobras na composição do preço ao consumidor passará a ser de R$ 2,20 /litro, uma variação de R$ 0,15 a cada litro de gasolina C”, disse a empresa.

