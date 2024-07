BMW revive Speed Racer e o Corredor X em campanha dos novos X2 e iX2

A BMW, em parceria com a Ogilvy, lança a campanha “A Volta do Corredor X”, uma animação interativa baseada no universo do icônico Speed Racer, para celebrar a chegada dos novos BMW X2 e BMW iX2 no Brasil. No case, o roteiro apresenta uma nova jornada do Corredor X assumindo o volante dos mais novos lançamentos da marca, oferecendo ao público uma experiência única e imersiva para conhecer os carros.

Com criação da Ogilvy Brasil e produção da Lado Animation e A-Gandaia a campanha é uma animação digital interativa, onde o público tem a possibilidade de decidir os rumos da história. Na animação, o Corredor X embarca em um spin-off emocionante do universo do Speed Racer, pilotando um BMW X2 ou um iX2, versão com motorização 100% elétrica. Os espectadores são convidados a interagir com a narrativa, decidindo cada movimento do Corredor X e determinando os próximos passos da trama. As decisões corretas, baseadas nos recursos dos veículos BMW, são essenciais para superar os desafios apresentados. O final da animação, mantém o suspense característico da série original, com o Corredor X mantendo sua identidade em segredo.

“A campanha mescla uma pegada retrô do desenho icônico do Speed Racer com o Corredor X e nossos lançamentos mais recentes, modernos e estilosos BMW X2 e iX2, demonstrando universo da fantasia com a animação em convergência o mundo real, materializado em nossos novos produtos”, diz Tatiana Biasetton, Head de Marketing e CRM BMW Brasil. “A possibilidade de deixar os espectadores decidirem a sequência da história aumenta a interatividade e a identificação com a marca, trazendo proximidade e estimulando uma relação de consumo e desejo entre os clientes e a BMW”, conclui a executiva.

A animação, veiculada no YouTube, possibilita que ao final de cada vídeo, os espectadores tenham a opção de escolher entre dois links, cada um levando a um novo vídeo e continuando a história. Esse formato se repete até a conclusão da história. Para captar o público, teasers curtos e convidativos são publicados em plataformas como META e TikTok, direcionando o público para a experiência completa no YouTube.

A estética da animação será um dos principais elementos da campanha, combinando o estilo 2D de animes japoneses com modelos 3D dos carros, detalhando o novo design dos X2 e iX2, compondo uma animação moderna e dinâmica. Além disso, os personagens tiveram o visual atualizado, visando cativar as novas gerações.

A campanha reinventa personagens clássicos justamente para acompanhar o posicionamento inovador dos novos carros. O novo BMW X2, se reinventou com um design mais robusto, esportivo e moderno, elevando o conceito de Sports Activity Coupé do segmento compacto premium para um outro patamar. Já a versão totalmente elétrica, o BMW iX2, vem com várias tecnologias para auxiliar o motorista, reforçando a segurança dos passageiros, e novos serviços digitais com o BMW iDrive, QuickSelect e o BMW Sistema Operacional 9. (Foto: BMW/Divulgação).