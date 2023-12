Casal brasileiro percorre 13 mil km com um Nissan Kicks

Quando o casal de aventureiros de Florianópolis (SC), Camila e Guilherme, mais conhecidos nas redes sociais como Estica e Dale, pensou no desafio de ir até o Ushuaia, na Argentina, destino conhecido como “o fim do mundo”, não imaginava a quantidade de desafios e aprendizados que iriam ter.

Os dois rodaram mais de 13 mil quilômetros durante 36 dias a bordo de um Nissan Kicks muito especial. Para a aventura, o casal produziu e instalou uma cama no espaço do banco traseiro e porta-malas do seu SUV, que serviu como hospedagem para eles durante toda a expedição. “A ideia veio para termos mais conforto e liberdade. Na nossa última viagem, passamos por lugares maravilhosos na Patagônia, mas muitos deles não conseguiríamos curtir porque a cidade mais próxima era muito longe e não chegaríamos a tempo de pegar um hotel antes de escurecer”, explica Guilherme.

Na adaptação do veículo, o casal trocou o banco traseiro por bases de madeira para a cama, colocando um compensado naval como estrado. Depois, eles instalaram um colchão dobrável por cima. Para enfrentar as temperaturas negativas da região, aplicaram também um isolamento térmico embaixo da cama e nos vidros do carro. “Tivemos a oportunidade de dormir, por exemplo, no maior deserto de Sal do Mundo, o Salar de Uyuni, e aproveitamos um café da manhã a -10°C”, relembra.

Partindo de Florianópolis (SC), cidade natal dos dois, percorreram paisagens paradisíacas e inóspitas no Brasil, Chile e Argentina, como destaque para o deserto, neve e montanhas. De acordo com o casal, o Nissan Kicks foi o principal parceiro deles na empreitada. “No conforto do nosso carro, nos sentimos seguros e em casa por todos os lugares que passamos. Pegamos neve, chuva, sol, muito vento. Ter um carro estável, seguro e econômico foi fundamental para essa expedição”, conta Camila.

Nas redes sociais, os dois compartilharam todos os detalhes dessa experiência, como a qualidade das estradas percorridas, as diferentes opções de rotas, burocracias necessárias para atravessar as fronteiras e a rotina do dia a dia viajando de carro e passando pelos pontos turísticos sem os gastos com hospedagem.

“A Patagônia nos ensinou que não podemos controlar tudo, mas tendo um bom planejamento, um carro econômico e confortável, conseguimos ir e voltar com segurança”, explica Camila.