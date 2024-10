Caoa comemora 150 mil Tiggos produzidos em Anápolis

Pouco mais de seis anos após iniciar a produção da família Tiggo no Brasil, a fábrica da Caoa Montadora comemora a produção do veículo Caoa Chery de número 150.000, das linhas de montagem na planta localizada em Anápolis (GO). O modelo que registrou esse marco foi o novo Tiggo 8 PRO, lançado no mês passado em nosso mercado.

A área construída da planta anapolina está em expansão e ganhará mais de 36 mil m² nos próximos meses. Os modelos Caoa Chery produzidos em Anápolis são todos SUVs da família Tiggo. Entre eles, são mais de 71 mil Tiggo 5x, cerca de 48 mil Tiggo 7 e mais de 31 mil unidades do Tiggo 8.

Em 2021, teve início o processo de modernização da família de SUVs Caoa Chery, que ganhou o sobrenome PRO. Em 2022, os modelos 5x e 7 passaram a contar também com versões híbridas, reforçando o pioneirismo da Caoa. Além deles, a Caoa Chery contou também com a comercialização de modelos importados como o compacto urbano 100% elétrico iCar, o renovado sedan Arrizo 6 PRO Hybrid e o SUV de 7 lugares, Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid.

A linha de SUVs também passaram a contar com a tecnologia Max Drive, um conjunto de tecnologias de assistência a condução, como piloto automático adaptativo com assistente de congestionamento, assistente de faixa, frenagem automática de emergência com detecção de pedestres e ciclistas, farol-alto automático, alerta de tráfego cruzado traseiro, alerta de saída de faixas, monitor de ponto-cego, alerta de colisão frontal e alerta de distância frontal.

O fortalecimento dos serviços de pós-venda e da rede de concessionárias também são fatores que contribuíram positivamente para o crescimento da Caoa Chery. A marca conta com um total de 146 lojas que seguem o mesmo padrão de layout marca e atendem com excelência todos os consumidores que possuem um modelo Caoa Chery em sua garagem.

Mais informações sobre a história da empresa, modelos comercializados e sobre a localização da concessionária Caoa mais próxima, podem ser encontrados no site da marca: https://caoa.com.br/. (Foto: Caoa Montadora/Divulgação).