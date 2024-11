Campanha faz condições únicas do Versa, Sentra e Frontier

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Nissan inicia sua campanha ‘Black Friday Nissan’ nesta sexta-feira, dia 15 de novembro, com condições especiais para versões dos modelos Versa, Sentra e Frontier em toda a rede de concessionárias da marca espalhadas pelo Brasil. Clientes interessados em adquirir um Nissan zero-quilômetro terão acesso a taxas de financiamento especiais, além de bônus e valorização de veículos seminovos.

O Nissan Versa Advance, por exemplo, poderá ser comprado com taxa de 0% no financiamento até 18 vezes. Se o cliente envolver seu usado na troca, receberá valorização de até R$ 8 mil.

Para o Novo Nissan Sentra versão Advance haverá taxa de 0% no parcelamento em 24 vezes e valorização de até R$ 18 mil para a troca do usado. Já a Nissan Frontier na versão Attack 2024 estará disponível com preço a partir de R$ 219.990. (Imagem: Nissan/Divulgação).