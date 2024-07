Caminhão semileve da Foton chega com novidades para ganhar mercado

A Foton, fabricante mundial de veículos comerciais, colocou em pré-venda no Brasil os novos caminhões semileves Aumark S 315 MT e acaba de criar uma campanha de revisões gratuitas de três anos para o modelo ou pelos primeiros 100 mil km rodados, o que ocorrer primeiro. A gratuidade é referente à mão de obra, óleo, fluidos e filtros incluídos nos serviços de revisão descritos no manual de garantia dos veículos. Os serviços podem ser realizados em qualquer uma das 30 concessionárias da Foton no Brasil.

Com Peso Bruto Total (PBT) de 3.500 kg, o Aumark S 315 MT possui tecnologia de ponta e é ideal para operações logísticas de pequenas, médias e grandes empresas que necessitam transportar mercadorias, ferramentas e equipamentos, tanto em áreas urbanas como por meio de rodovias.

“Criamos essa campanha para mostrar que temos enorme confiança na qualidade dos nossos veículos. Oferecemos uma garantia ampla, pois sabemos que os caminhões Foton carregam atributos de qualidade e durabilidade em todos os seus componentes”, diz Darren Lu, Diretor Geral da Foton Brasil. “Ao mesmo tempo, queremos deixar nossos clientes despreocupados. Queremos que eles saibam que, se precisarem de revisões, terão extenso apoio da nossa equipe de pós-venda por um longo prazo”.

As revisões gratuitas também valem para a compra dos outros modelos da linha Aumark S já à venda no País: são eles o Aumark S 715 (com Peso Bruto Total de 7.000 kg), o Aumark S 916 (Peso Bruto Total de 9.000 kg) e o Aumark S 1217 (Peso Bruto Total de 11.500 kg).

“Trata-se de uma campanha com tempo limitado. Ela já entrou em vigor e, a partir daí, é válida para os primeiros 500 caminhões Aumark S 315 MT, S 715, S 916 e S 1217 vendidos pelas nossas concessionárias”, diz Darren.

Aumark S 315 MT

A Foton apresentou oficialmente o Aumark S 315 MT ao mercado brasileiro no último mês de junho e, desde então, o caminhão já está em pré-venda nas concessionárias da marca ao redor do País, com os veículos programados para começar a chegar às revendas entre o final de agosto e setembro.

O Aumark S 315 MT é equipado com motor Cummins 2.5 de 150 cavalos de potência e 400 Nm de torque, além de transmissão manual de cinco marchas da ZF.

O caminhão foi projetado para entregar uma combinação perfeita entre desempenho e versatilidade, graças ao motor reconhecido pela sua durabilidade e baixo consumo de combustível, características que tornam a linha Aumark uma escolha ideal para empresas que buscam reduzir custos operacionais sem comprometer o desempenho.

O Aumark S 315 MT vem com painel de instrumentos digital que oferece informações claras e precisas ao motorista. A central multimídia possui tela touchscreen de 7 polegadas. Já a conectividade via Bluetooth permite chamadas em viva-voz e streaming de áudio, garantindo conveniência durante a condução.

A segurança, por sua vez, é prioridade no veículo, que é equipado com freios a disco nas rodas dianteiras e freio a tambor nas traseiras, além de contar com sistema ABS (Sistema de Freios Antitravamento) + ASR (Controle Eletrônico de Tração) + ESC (Controle Eletrônico de Estabilidade).

Além disso, possui um sistema de assistência de partida em rampa, que evita que o veículo recue em subidas íngremes, aumentando a segurança e o controle, além de câmera de ré e sensores de estacionamento que facilitam as manobras em espaços apertados, tornando as operações diárias mais seguras.

“Para proporcionar altos níveis de eficiência às operações de transporte e muito conforto e segurança ao motorista, os caminhões Aumark S 315 MT são equipados com mais de 15 itens de série”, diz Darren Lu. “Entre esses itens estão airbag frontal para motorista e passageiro, painel de instrumentos com cristal líquido de 7 polegadas, assento do motorista com absorção de mola a ar, vidro elétrico, alarme, defletor de ar, faróis de LED, sistema de ajuste automático dos LEDs, volante multifunção, MP3+Bluetooth, sensor e sinal sonoro de marcha à ré e ar-condicionado automático”.

O dono de um Aumark S 315 MT pode desfrutar, por um preço diferenciado, de um pacote extra de itens opcionais, que traz, por exemplo, sistema BSD (Detecção de Ponto Cego), sistema FMS (Monitoramento de Fadiga), retrovisor elétrico, EPB (Freio de Estacionamento com Comando Elétrico) e TPMS (Sistema de Monitoramento da Pressão dos Pneus).

Design e dimensões

O Aumark S 315 MT tem um design que aumenta sua eficiência e realça sua beleza.

O caminhão é equipado com grandes retrovisores integrados, faróis estilo “hawkeye” e uma grade dianteira perfurada com orifícios em formato de diamante, que melhoram a aerodinâmica do veículo.

Já de dentro da cabine, que oferece alta vedação aos barulhos do caminhão e do mundo externo, o motorista tem uma visão ampla e desobstruída através do para-brisa e 23 espaços de armazenamento de objetos ao alcance da mão.

O Aumark S 315 MT atende às rigorosas normas de emissão Proconve P8 (Euro 6), refletindo o compromisso da Foton com a sustentabilidade. A tecnologia de SCR (Redução Catalítica Seletiva) e de DPF (Filtro de Partículas Diesel) garantem que as emissões sejam significativamente reduzidas, contribuindo para um transporte mais limpo e sustentável.

Além disso, o caminhão estará disponível, no Brasil, com dois diferentes conjuntos de dimensões. Uma das versões terá comprimento total de 5.380 mm, largura dianteira máxima de 2.030 mm, altura de 2.240 mm, distância entre eixos de 2.800 mm e comprimento da plataforma de carga de 3.610 mm.

A outra versão, chamada de Aumark S 315L MT, tem comprimento total de 5.960 mm, largura dianteira máxima de 2.030 mm, altura de 2.240 mm e distância entre eixos de 3.360 mm. O comprimento da plataforma de carga é de 4.170 mm.

Para saber todos os detalhes do regulamento da campanha de revisões e dos preços do Aumark S 315 MT, consulte uma concessionária Foton: https://fotondobrasil.com.br/concessionarias/. (Fotos: Foton Brasil/Divulgação).