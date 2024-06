Caminhão leve HR começa a ser vendido na rede Hyundai

A Hyundai Motor Brasil inicia as vendas do caminhão leve Hyundai HR, já na sua versão 2025. O utilitário mais vendido da marca nos últimos 15 anos agora passa a ser oferecido na rede unificada de concessionárias Hyundai, incluindo o suporte para serviços de pós-vendas e peças. Seu preço sugerido é de R$ 179.990.

“O caminhão HR é a primeira demonstração da nossa expansão de portifólio a ser oferecido por todas as concessionárias Hyundai no Brasil. Essa expansão vai incluir veículos comerciais, como o HR, e também importados, como o SUV icônico da marca no mundo, que é o Hyundai Palisade. O caminhão HR é um enorme sucesso de vendas por mais de 15 anos por oferecer a qualquer condutor com habilitação de automóvel de passeio eficiência no trabalho e segurança nos trajetos, em um pacote recheado de conforto e tecnologia, podendo circular com cargas em vias urbanas”, explica Angel Martinez, vice-presidente de Vendas da Hyundai Motor Brasil.

O Novo Hyundai HR é pensado para o trabalho pesado do dia a dia nas cidades com foco no condutor que valoriza características como durabilidade, baixo custo de manutenção, economia de combustível, e capacidade de carga, além da facilidade para manobras em áreas com restrição de espaço e a flexibilidade em receber diferentes soluções de implementos. O sucesso do Hyundai HR está atrelado também ao fato de oferecer importantes vantagens, como a permissão para trafegar em grandes centros urbanos em que a circulação de caminhões é restringida pela legislação. O HR ainda dispensa a necessidade de habilitação específica para caminhões, podendo ser conduzido com CNH de categoria B.

Produzido sob licença em Anápolis (GO) pela CAOA Montadora, apresenta em sua versão atual a introdução de diferenciais com freio elétrico e seleção de tração 2WD/4WD, além de DRL, ESC e adequação aos níveis de emissões determinados pelo Proconve L7. Primeiro veículo comercial da Hyundai a ser produzido no Brasil, no ano de 2007, o HR ultrapassou recentemente a marca de 100 mil unidades fabricadas.

Com capacidade de carga útil de 1.800 kg, o modelo é equipado com motor 2.5 litros Turbo Diesel, capaz de fazer 10,2 km/l, combinado ao câmbio manual de 6 marchas e torque máximo de 26 kgfm. Freios ABS, faróis de milha de série e airbags para motorista e passageiro também estão contemplados na atual configuração, que recebeu melhorias na relação da cabine e já vem equipada com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos e sistema de som com bluetooth. No painel de instrumentos com display de 3,5 polegadas, o condutor conta com sistema de proteção contra descarga de bateria, odômetro digital com duas medições e relógio digital. A garantia é de quatro anos, sem limite de quilometragem, a maior da categoria.

Expansão de portfólio com novo modelo de negócios

Com base em acordo firmado este ano, a Hyundai Motor Brasil passa a coordenar desde a importação até a distribuição final de todo o portfólio de veículos Hyundai. A CAOA Montadora de Automóveis tem participação monetária nas importações demandadas pela subsidiaria local e, por meio de sua fábrica em Anápolis (GO), produz novos modelos da marca sul-coreana, e atende a programação estratégica definida pela Hyundai, como é o caso do caminhão HR.

Com a nova rede de concessionárias Hyundai, agora unificada, as 240 lojas distribuídas pelo território nacional tiveram seus contratos de concessão atualizados e passam a comercializar e dar manutenção ao portfólio completo de veículos da marca disponível no Brasil, o que inclui também futuros lançamentos.

Para obter informações sobre todos os modelos Hyundai, consultar a lista completa de concessionárias e encontrar a loja mais próxima, acesse: hyundai.com.br. (Fotos: Hyundai/Divulgação).