BYD Song Plus Premium completa a linha no Brasil

A família Song, líder no segmento híbrido plug-in no Brasil, ganhou mais um integrante: o SUV Song Plus Premium, modelo que chega para ocupar um novo segmento de mercado, com design esportivo único, tecnologia embarcada de ponta, segurança e sistema DM-i combinando motor elétrico e motor 1.5 turbo para entregar 324 cv de potência combinada e tração integral. O preço público (PPS) é de R$ 299.800,00.

“A BYD está celebrando 30 anos de existência. Para comemorar com os consumidores brasileiros, trouxemos uma edição limitada do nosso mais novo SUV, que complementa uma dupla de sucesso consolidado de vendas”, diz Alexandre Baldy, Vice-Presidente Sênior da BYD no Brasil e Head Comercial e Marketing da BYD Auto, em referência aos modelos da linha que já conquistaram os consumidores: BYD Song Plus e BYD Song Pro.

O Song Premium é equipado com a plataforma DM-i Super Híbrida, composta por um motor turbo a gasolina altamente eficiente de 1,5L e dois motores elétricos, um dianteiro de 204 cv e um traseiro de 163 cv.

Completando o avançado conjunto propulsor está a bateria Blade de 18,3kW/h, que proporciona 80km de autonomia no modo 100% elétrico (NEDC). Com isso, o modelo chega a uma autonomia combinada de até 960km, com um tanque cheio de gasolina e bateria totalmente carregada. Pelo padrão do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro, o SUV tem uma autonomia elétrica declarada de 52km e autonomia total de 690km. O tanque de combustível tem capacidade para até 57 litros.

O SUV oferece economia de combustível e níveis excepcionais de NVH (sigla em inglês para ruído, vibração e aspereza), proporcionando condução comprovadamente suave e silenciosa, sem renunciar à performance com toda a força e torque à disposição – a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em apenas 5,2 segundos. Outros pontos altos são a potência combinada de 324 cv.

Tecnologia e segurança

Para o CEO da BYD, Wang Chuanfu, “não existe luxo maior em um carro do que a segurança” e a prova disso é o quanto a companhia prioriza que seus carros sempre cumpram todos os rigorosos critérios de segurança para motorista e passageiros. Como em toda a linha, a Bateria Blade é integrada a um chassi de aço de alta resistência através da tecnologia CTC (cell to chassis), garantindo proteção elevada. A bateria funciona tanto como unidade de energia quanto parte da estrutura do veículo.

Combinando com tecnologia, inovação e funcionalidade, esse lançamento da BYD inaugura um design único, com elementos novos que colocam o carro em um patamar premium. O reconhecido Sistema Avançado de Assistência ao Motorista (ADAS), com controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência, assistente ativo de faixa, reconhecimento de placas de trânsito, sensor de ponto cego, alerta para abertura de portas, câmera 360o e alerta de tráfego cruzado faz parte deste modelo e garante uma vida prática a bordo.

Design icônico

O BYD Song Premium traz uma fusão harmoniosa entre as linhas “Dinastia” e “Ocean” da BYD, mesclando tradição e modernidade. O SUV é destacado por linhas fluídas, com silhueta robusta e detalhes esportivos que conferem design único ao veículo, tornando-o um verdadeiro destaque do segmento. O modelo tem aparência elegante e imponente ao mesmo tempo, com 4.775 mm de comprimento, 1.890 mm de largura, 1.670 mm de altura, entre eixos de 2.765mm e um espaçoso porta-malas de 574 litros. As medidas tornam o SUV a escolha perfeita para quem busca um veículo amplo e confortável.

Bem-estar e tecnologia a bordo

Pensando em comodidade, a BYD oferece acesso com NFC (Near Field Communication ou, em português, Comunicação por Campo de Proximidade), onde é possível destravar o carro com um cartão ou até mesmo por um aplicativo no smartphone. Ainda é possível gerenciar remotamente o veículo por meio do aplicativo BYD, que oferece diversas funções a serem feitas à distância, como ligar o veículo, acionar os faróis, ativar o ar- condicionado, destrancar as portas, ajustar a ventilação e o aquecimento/ventilação dos assentos, além de outras funcionalidades.

Quando se trata de inteligência, o modelo é composto por um conjunto de recursos premium de série, como uma tela giratória de 15,6”, carregamento sem fio para smartphones, conexão com internet, GPS integrado, controle automático de climatização de duas zonas, painel de instrumentos LCD Full-View de 12,3” e o Sistema de Cockpit Inteligente da BYD, com comandos de voz intuitivos, atualizações de sistema Over-The-Air e um potente sistema de som com 10 alto-falantes.

Outro ponto alto é o head-up display, que projeta a velocidade e informações do ADAS, dentre outras relevantes ao motorista no vidro da frente, proporcionando mais conforto e segurança sem tirar o olho da direção. O modelo ainda com carregador portátil, como item de série, além do sistema VtoL (Vehicle to Load) que transforma a bateria em uma fonte de energia.

Com aquecimento e ventilação, os bancos dianteiros têm ajustes elétricos (8 para motorista e 4 para passageiro) que tornam fácil encontrar a posição ideal para uma vida confortável a bordo. Atrás, os ocupantes também são muito bem acomodados. Seja no espaço para os ombros e pernas ou em características como assoalho plano, saídas de ar-condicionado, duas portas USB (A e C), luzes de leitura, porta-objetos e teto solar panorâmico. (Fotos: BYD/Divulgação).