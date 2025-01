BYD quebra recorde histórico de vendas em dezembro

A BYD Auto Brasil encerrou 2024 em alta, atingindo números recordes de vendas e reafirmando sua posição de destaque no mercado de veículos eletrificados. Com 10.091 carros emplacados apenas no mês de dezembro, a companhia quebrou seu próprio recorde de vendas num único mês e confirmou mais uma vez seu crescimento sólido no mercado brasileiro.

O resultado garantiu a oitava posição no ranking geral de vendas em dezembro, um feito inédito para uma montadora que chegou há apenas 3 anos no Brasil e já está à frente de montadoras que possuem décadas de atuação no país. Considerando apenas as vendas de varejo, a BYD sobe para a quarta posição geral em mais um passo para estar nas primeiras posições do ranking já nos próximos anos.

Com 76.713 veículos emplacados ao longo do ano, a empresa registrou um crescimento de 327,68% em relação aos 17.937 emplacamentos acumulados em 2023.

Liderança em híbridos

Modelos como os SUVs médios da família Song se destacaram como líderes em seu segmento, em dezembro. 1 em 4 carros híbridos vendidos no Brasil são da BYD. Entre os 4 modelos da linha Song foram 5.239 modelos comercializados apenas no último mês do ano, garantindo pela primeira vez ultrapassar o concorrente Jeep Compass.

O sedã médio King reafirmou sua popularidade e está se consolidando como outro sucesso de vendas, cada vez se aproximando mais do seu principal rival no segmento. A combinação de design sofisticado, alta tecnologia e eficiência energética contribuiu para o sucesso de vendas dos modelos. Apenas em dezembro foram vendidas 1.950 unidades dos modelos GL e GS.

“Este recorde não é apenas um marco, mas um reflexo do compromisso da BYD com a inovação e a sustentabilidade”, destaca Alexandre Baldy, Vice-Presidente Sênior e Head de Marketing da BYD Auto Brasil. “Estamos oferecendo aos brasileiros veículos que atendem às suas expectativas de qualidade e eficiência, ao mesmo tempo em que promovemos a transição para um futuro mais limpo e tecnológico para todos”.

Líder em elétricos

Quando se fala em veículo 100% elétrico, a BYD segue muito à frente dos concorrentes e fechou o ano com a incrível marca de 7 em cada 10 veículos vendidos no Brasil nessa categoria.

O Dolphin Mini, lançado no começo do ano, foi um absoluto sucesso de vendas e rapidamente se tornou o modelo elétrico mais comercializado no país, com 21.945 unidades nas ruas. O irmão mais velho, Dolphin, foi o segundo mais vendido entre todos os elétricos, com 11.491 carros.

O desempenho da empresa também reforça a expansão do mercado de veículos híbridos e elétricos no Brasil, impulsionada pela adoção crescente de tecnologias sustentáveis.

Campanha de IPVA grátis para 2025

Além dos resultados expressivos, a BYD já projeta um início de 2025 ainda mais promissor. A greentech anunciou que oferecerá IPVA grátis para toda a linha de veículos à passeio super híbridos, uma iniciativa que busca não apenas atrair novos consumidores, mas também manter sua liderança em vendas de carros híbridos no mercado nacional (consulte condições no nosso site ou concessionárias).

“A campanha de IPVA grátis é uma forma de retribuir a confiança do público e estimular ainda mais a eletrificação no Brasil”, explica Baldy. “Estamos criando condições especiais para que mais pessoas tenham acesso a veículos inovadores e sustentáveis, fortalecendo nosso papel como pioneiros neste setor”.

Com mais de 76 mil emplacamentos em 2024, a BYD se consolida como um case de sucesso no Brasil, demonstrando sua capacidade de atender às demandas do mercado local e regional. A marca, que já lidera o segmento de eletrificados em diversas cidades, continua ampliando sua presença e promete novas iniciativas para os próximos anos.

“O ano de 2024 foi histórico para nós, e isso é apenas o começo. Estamos prontos para novos desafios e, mais importante, continuaremos entregando inovação e sustentabilidade ao mercado brasileiro”, conclui Baldy.

Reconhecimento

A BYD encerrou 2024 com um expressivo reconhecimento, acumulando 21 prêmios em 13 eventos automotivos. Entre os destaques estão o Dolphin, que conquistou seis honrarias, seguido pelo Dolphin Mini e o King, ambos com três prêmios cada, além do Song Plus, com dois. Os resultados refletem o desempenho de modelos que se consolidaram como líderes em suas categorias, como o Dolphin Mini, carro elétrico mais vendido do país, e o King, sedã híbrido mais emplacado desde seu lançamento.

Além dos modelos premiados, a BYD também recebeu importantes reconhecimentos institucionais, como o título de Montadora do Ano no Prêmio UOL Carros e a vitória em Mobilidade no Prêmio Líder da Energia. Combinando inovação, qualidade e compromisso com a sustentabilidade, a marca fortaleceu sua liderança no mercado, onde encerrou o ano com 73,4% de participação nos elétricos e 26% nos híbridos, consolidando-se como referência em veículos de nova energia no Brasil.

Expansão global

A BYD consolidou sua posição como uma das maiores montadoras do mundo em 2024, alcançando vendas globais de quase 4,3 milhões de unidades, um impressionante aumento de 41% em relação ao ano anterior.

O crescimento foi impulsionado principalmente pelos veículos híbridos plug-in, que dispararam 73% e representaram 59% das vendas totais, enquanto os modelos elétricos puros somaram 1,76 milhão de unidades, com um avanço de 12%. Em dezembro, a BYD registrou um recorde mensal com 514.809 unidades vendidas, 51% a mais que no mesmo período de 2023. No acumulado do quarto trimestre, o grupo vendeu 1,52 milhão de veículos, um aumento de 61%. As exportações também bateram recorde, com 417.204 unidades vendidas fora da China. (Foto: BYD/Divulgação).