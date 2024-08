BYD lança Programa de Recompra Garantida

Líder absoluta de vendas de veículos eletrificados no Brasil e no mundo, a BYD anuncia o Programa de Recompra Garantida BYD, que visa facilitar e incentivar os clientes a adquirirem um novo veículo da marca, utilizando o carro usado na troca. Pelo valor de até 80% da Tabela FIPE vigente, os proprietários de todos os modelos BYD poderão trocar seus seminovos por outro veículo igual ou superior da greentech.

O Programa de Recompra não se aplica aos veículos blindados e a condição especial é válida para todos os clientes que já possuem um veículo BYD ou que efetuarem a compra de um novo modelo até o dia 31/12/2024.

“Para quem tinha receio sobre a desvalorização na revenda, a BYD assume mais um compromisso com os brasileiros ao garantir até 80% do valor da tabela FIPE na troca por um novo veículo da marca. Isso vai dar ainda mais tranquilidade e segurança para quem já possui ou está pensando em comprar um modelo da marca. O fato da BYD já estar entre as 10 montadoras que mais emplacam no Brasil, comprova que os brasileiros cada vez mais querem carros modernos, eficientes e confortáveis”, afirma Alexandre Baldy, Vice-Presidente Sênior da BYD no Brasil e Head Comercial e Marketing da BYD Auto. (Foto: BYD/Divulgação).