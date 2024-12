BYD é marca de eletrificados mais premiada do Brasil em 2024

Após ultrapassar os 72 mil carros vendidos no Brasil em 2024 e crescer mais de 300% em relação ao ano passado, a BYD tem mais um motivo para comemorar: o sucesso dos modelos no mercado brasileiro também se refletiu nas análises da imprensa automotiva especializada e junto aos consumidores. Em 13 premiações, a marca recebeu 21 honrarias, demonstrando que os principais jornalistas do setor reconhecem o trabalho da BYD do Brasil e, em especial, a qualidade dos produtos oferecidos aos brasileiros.

Três troféus foram concedidos diretamente para a BYD: Montadora do Ano no Prêmio UOL Carros; Publicidade do Ano no Carro do Ano, da Autoesporte; e a vitória em Mobilidade no Prêmio Líder da Energia, do Grupo Mídia. Além disso, Alexandre Baldy, vice-presidente Sênior da BYD do Brasil, foi eleito o Melhor Executivo no Prêmio Abiauto, da Associação Brasileira da Imprensa Automotiva.

As maiores estrelas da companhia, no entanto, realmente foram os carros: sete modelos receberam premiações, com o Dolphin acumulando seis conquistas; seguido do Dolphin Mini e King, ambos com três vitórias cada; e Song Plus com dois reconhecimentos. A lista de campeões completa com um prêmio para o Song Pro, um para o D1 e outro para o Seal.

“Estamos orgulhosos com todo esse reconhecimento da mídia especializada, reforçando a aceitação dos nossos carros pelo público brasileiro”, afirma Alexandre Baldy, vice-presidente Sênior da BYD do Brasil e head de Marketing e Comercial da BYD Auto. “Afinal, neste ano, a BYD foi líder absoluta nas vendas de automóveis eletrificados. Hoje 7 em cada 10 elétricos e 1 em cada 4 híbridos comercializados no país são nossos”, comemora Baldy. Vale dizer que os dados são da Fenabrave, para o acumulado de janeiro a novembro.

Confira todas as premiações recebidas pelos modelos da BYD:

BYD Dolphin – Em 2023, o Dolphin já havia conquistado nove troféus, incluindo o de Carro do Ano da Autoesporte. Neste ano, o segundo carro elétrico mais vendido do Brasil (14.671 emplacamentos) faturou as seguintes honrarias, em ordem cronológica: Hatch Médio Elétrico no Prêmio Mobilidade Limpa, da AutoInforme; Elétrico até R$ 200 mil no levantamento Compra do Ano, da Motor Show; Melhor Elétrico até R$ 200 mil no Prêmio Mobilidade Estadão; Hatch Compacto e Grande Campeão da Pesquisa Os Eleitos, da Quatro Rodas – onde os proprietários demonstram a satisfação com seus veículos –; e Hatch Elétrico Compacto do Selo Melhor Valor de Revenda, da AutoInforme.

BYD Dolphin Mini – Lançado no final de março passado, o hatch compacto rapidamente caiu nas graças do consumidor, já com 20.101 registros, sendo não apenas o automóvel a bateria mais comercializado no país como ficando à frente de dois concorrentes diretos a combustão de marcas tradicionais vendidos ao longo do ano inteiro. O Dolphin Mini foi o Campeão Geral do Prêmio Mobilidade Limpa, da AutoInforme; o Carro Mais Desejado até R$ 150 mil da eleição Os Melhores Carros, da Exame; e o Carro de Aplicativo na primeira edição do prêmio Lançamento do Ano, da Automotive Business.

BYD King – De junho (quando foi lançado) para cá, o modelo é o sedã híbrido plug-in mais vendido do Brasil e obteve os títulos de Melhor Veículo Híbrido do Prêmio Abiauto; e de Melhor Sedã em duas premiações: UOL Carros e RodaRio / Rede Manaus.

BYD Song Plus – Maior destaque da família líder de vendas entre os utilitários-esportivos híbridos plug-in, ele venceu como SUV Médio na Compra do Ano, da Motor Show; e na categoria Melhor SUV Médio do Prêmio Mobilidade Estadão. Importante ressaltar que o BYD Song (englobando todas as versões) entrou no top 10 mundial de modelos mais vendidos, de acordo com a consultoria Focus2Move.

BYD Song Pro – Lançada em julho, a opção de entrada da linha Song também conquistou o Prêmio Mobilidade Estadão, na categoria Melhor Híbrido até R$ 200 mil.

BYD D1 – Em seu ano de despedida do mercado (o modelo deixou de ser produzido), o D1 ganhou como Minivan Elétrica no Prêmio Mobilidade Limpa, da AutoInforme.

BYD Seal – Toda a sofisticação e o desempenho do modelo contribuíram para que o sedã elétrico mais emplacado do país se sagrasse campeão no Prêmio Mobilidade Limpa, da AutoInforme, na categoria Esportivo Elétrico. (Fotos: BYD/Divulgação).