Brasileiros mais velhos, quando é a hora de parar de dirigir?

A expectativa de vida do brasileiro atingiu 76,4 anos em 2023, um aumento significativo que reflete avanços na saúde e qualidade de vida. O resultado é um crescimento anual da população com mais de 60 anos. Hoje, ela já representa 15% dos brasileiros e, em 2070, deve chegar a 40% da população. Este cenário traz alguns questionamentos: esse público está preparado para um trânsito cada vez mais violento? Quando é a hora de parar de dirigir?

A experiência e a cautela são frequentemente associadas aos motoristas mais velhos, características que os distinguem dos jovens, muitas vezes impulsivos e ávidos por novas experiências ao volante. “O motorista 60+ tem mais discernimento entre perigo e prazer. Dirige com mais segurança, é mais responsável com as regras e leis. No entanto, a mesma cautela, em excesso, pode gerar insegurança e lentidão, comprometendo a fluidez do tráfego e, ironicamente, a segurança viária”, explica a psicóloga especialista em trânsito e presidente da Associação de Clínicas de Trânsito do Estado de Minas Gerais (ACTRANS-MG), Adalgisa Lopes.

A especialista diz que não há uma regra que se aplique a todos os motoristas, tampouco um limite de idade. “O envelhecimento afeta as funções cognitivas e motoras de forma distinta em cada pessoa. Chegam em nossas clínicas pessoas que envelheceram muito bem e têm suas funções cognitivas bem preservadas e outras nem tanto. Ambas querem permanecer com o direito de dirigir e precisam ser avaliadas de forma cuidadosa”, relata Adalgisa. Por isso, comenta a especialista, a avaliação criteriosa, tanto física quanto psicológica, no processo de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é tão importante.

Prazos questionáveis

Atualmente, o aumento do prazo para a renovação da CNH para os brasileiros levanta preocupações. Enquanto a legislação exige exames médicos e psicológicos mais frequentes para motoristas profissionais, os condutores comuns que têm até 69 anos renovam a cada cinco anos e os que têm mais de 70 anos, a cada três anos, “período que pode ser insuficiente para detectar declínios sutis, mas potencialmente perigosos, na capacidade de dirigir”.

A presidente da ACTRANS reforça que dirigir é uma concessão que o Estado dá para pessoas que estão em pleno gozo da sua saúde física e mental. “É preciso que as pessoas entendam que a CNH não é um direito adquirido, mas uma licença condicionada à aptidão do condutor. A avaliação psicológica, nesse contexto, desempenha um papel crucial, identificando não apenas as habilidades motoras, mas também a capacidade de tomada de decisão, o tempo de reação e o controle emocional, aspectos vitais para a segurança no trânsito”, detalha Adalgisa.

Afinal, quando é hora de parar?

O debate sobre a renovação da CNH para idosos frequentemente esbarra em questões delicadas, como a autonomia e a identidade. “Para muitos, a carteira de motorista representa liberdade e independência, e sua perda pode ser vivida como um golpe na autoestima. Famílias também enfrentam dilemas ao reconhecer a necessidade de restringir a direção de um ente querido, temendo conflitos e resistências. No entanto, a segurança deve ser priorizada”, pondera a psicóloga.

A conscientização da população sobre a importância de avaliações regulares e a adaptação do trânsito às necessidades dos motoristas com mais de 60 anos são passos essenciais para garantir um convívio seguro e harmonioso entre gerações nas vias públicas.

A longevidade é uma conquista a ser celebrada, mas exige adaptações em todas as esferas da vida, inclusive no trânsito. Revisar os prazos e critérios para a renovação da CNH, investir em infraestrutura adequada e promover campanhas de conscientização são medidas urgentes para garantir a segurança de todos, independentemente da idade. Afinal, o objetivo é que a experiência acumulada ao longo dos anos se traduza em segurança nas ruas e não em risco para si e para os outros. (Fotos: Fleepic/Divulgação).

