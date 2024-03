Novo BMW Série 5 chega em versões híbrida plug-in e 100% elétrica

A teoria da evolução prega a mudança de características – para melhor – da espécie. Isso não é diferente para o sedã executivo mais desejado do mundo. Totalmente novo, o BMW Série 5 chega ao Brasil com tradicional DNA do Puro Prazer de Dirigir, mas repleto de tecnologias e novidades dignas de uma troca completa de geração.

Com o visual totalmente renovado, o novo BMW Série 5 tem uma linguagem de design clara e que enfatiza a elegância e esportividade do sedã. Em comparação com o modelo antecessor, a nova geração cresceu 97 mm em comprimento (totalizando 5,06 m), 32 mm em largura (para 1,90 m), e 36 mm em altura (total de 1,51 m). A distância entre eixos foi aumentada em 20 mm e chegou aos 2,99 m.

A aparência frontal do novo BMW Série 5 é caracterizada por uma interpretação moderna dos faróis e da grade duplo rim, tradicional da BMW. Elementos em LED no interior dos faróis, dispostos quase verticalmente, servem como indicadores de direção e luzes de direção diurna. Equipado com o BMW Iconic Glow, o novo Série 5, assim como é possível ver em outros carros da marca, tem o contorno da grade iluminado.

Na vista lateral, o novo BMW Série 5 apresenta linha de cintura elevada e diversos elementos de design que forçam o caráter esportivo do sedã. As saias laterais pintadas de preto, as maçanetas das portas embutidas e o número 5 em alto relevo na base da coluna C chamam atenção. As proporções dinamicamente alongadas fluem para uma traseira imponente. As lanternas traseiras horizontais totalmente em LED reforçam as linhas robustas e elegantes do modelo.

Por dentro, assim como no BMW i7, o cockpit do novo BMW Série 5 possui um número significativamente reduzido de botões em comparação com o modelo anterior. Com design clean e futurista, o conceito Shy Tech, que estreou no BMW iX, possibilita controlar as funções do carro por comandos de voz, gestos, tato ou da forma mais tradicional, por meio dos botões no console central.

O painel de instrumentos e a central multimídia são compostos pelo BMW Curved Display, uma incrível tela curva composta por uma tela de 12,3 polegadas atrás do volante e outra tela de 14,9 polegadas que faz o papel de central multimídia. O sistema torna a condução muito mais agradável. A menor, programável em design e itens de controle do veículo, fica responsável por exibir informações do painel de instrumentos, enquanto a maior faz a função de sistema de entretenimento do novo BMW Série 5, e tem compatibilidade com Apple Car Play e Android Auto sem fio.

Reforçando o conceito ‘Technology Openness’ aplicado pela BMW no Brasil de oferecer todas as possibilidades de sistema de propulsão para seus clientes, o novo BMW Série 5 chega ao país em duas versões: uma inédita 100% elétrica, chamada de BMW i5 M60, e outra híbrida do tipo plug-in, que chegará nos próximos meses.

Inédito na família do Série 5, o BMW i5 M60 está equipado com a tecnologia BMW eDrive de quinta geração. Equipado com dois motores, um em cada eixo que tornam a tração do modelo em integral, a versão tem uma potência de até 601 cv e 820 Nm de torque. Com esse sistema, o BMW i5 acelera de 0 a 100 km/h em apenas 3,8 segundos e sua velocidade máxima é limitada a 230 km/h para preservação da bateria.

Localizada na parte inferior da carroceria, a bateria de alta tensão do BMW i5 tem capacidade energética utilizável de 81,2 kWh. De acordo com o ciclo PBVE, o BMW i5 M60 tem alcance de até 391 quilômetros. O modelo conta ainda uma a nova função chamada MAX RANGE, que pode aumentar a autonomia em até 25%, limitando a potência, a velocidade e desativando as funções de conforto.

O BMW i5 permite o carregamento AC com uma potência de até 22 kW. Caso opte pelo carregamento em casa, com a BMW Wallbox configurada para oferecer 22kW de potência, a recarga completa leva 4h15. Em redes DC, a bateria pode ser carregada com potência de até 205 kW. Dessa forma é possível, por exemplo, recarregar a bateria do BMW i5 de 10 a 80% em apenas 30 minutos. Ainda no quesito recarga, o BMW i5 será entregue aos seus proprietários com dois carregadores de cortesia. Uma BMW Wallbox (22 kW) e um Flex Charger (11 kW), possibilitando que o cliente opte pela instalação na residência principal e utilize o cabo para recargas em outros locais, como por exemplo, no trabalho.

Herdeiro direto das tecnologias aplicadas no BMW i7, o BMW i5 é equipado com os mais recentes assistentes de direção do BMW Group. Modelo pode ser até um autônomo nível 3 em países que autorizam esse tipo de assistente. O modelo vem equipado com o sistema Driving Assistant Professional, que engloba uma série de assistentes, como controle adaptativo de velocidade viagem e o Lane Keeping Assistant, que são capazes de manter o carro na estrada com extrema precisão sem interferências do motorista, mesmo em situações de parar e andar em congestionamentos.

Com o Parking Assistant Professional, o i5 estaciona 100% sozinho. Não há mais a necessidade sequer de acelerar ou frear. Basta o motorista ativar o sistema e acompanhar as manobras pela tela do sistema multimídia por meio das câmeras. Há ainda alertas visuais e sonoros, de condições de tráfego cruzado, riscos de colisão traseira, mudanças involuntárias de faixa de rolamento e controle e prevenção de aproximação frontal, entre outras funções.

O novo BMW i5 também possui um som para aumentar a emoção de quem está ao volante. Chamada de BMW IconicSounds Electric, a função inclui trilhas compostas pelo renomado compositor Hans Zimmer para proporcionar ainda mais conexão emocional entre os ocupantes e o veículo.

Há ainda o Digital Key Plus, sistema de chave virtual, compatível com iPhone e smartphones Samsung Galaxy, que dispensam a chave física e facilitam o acesso ao carro exclusivamente com o celular, a Digital Key Plus ainda pode ser compartilhada com até 5 pessoas de forma remota, permitindo uma enorme flexibilidade. O sistema de som do novo BMW i5 é assinado pela Bowers & Wilkins e tem 665 watts de potência em 17 alto-falantes espalhados pela cabine.

Equipado com o Intelligent Personal Assistant (IPA), o novo i5 ganhou skills para interagir de forma ainda mais natural com seus ocupantes, já que o sistema permite interação, por voz, com o próprio carro de forma natural para ativar diversas funções do veículo, como por exemplo, o controle de temperatura, as luzes, a mídia, modos de experiência e abertura de janelas, transformando o ambiente do interior de acordo com o humor do proprietário, tudo por voz. Além do Intelligent Personal Assistant (IPA), o modelo conta com a Alexa, que permite a interação com um segundo assistente pessoal de voz dentro do veículo, possibilitando automação residencial e interações únicas de uma Alexa externa com o carro.

O modelo também tem compatibilidade com o My BMW App. Com ele, é possível ativar funções remotas, como localizar o veículo, trancar e destrancar o carro, acender os faróis, e acionar a ventilação do carro, e ainda é possível visualizar o 3D View. Além disso, com o My BMW App é possível verificar o status do carro, caso tenha alguma porta ou janela aberta, ter informações sobre a quilometragem, o nível de combustível, manutenções e serviços necessários, localizar e fazer contato com concessionários, mensagem de check control, como fluído de freio, e ainda receber notificações a cada atualização remota de software (Remote Software Upgrade).

O aplicativo mostra uma visão geral de todas as informações sobre o processo de carregamento do carro (status, hora de início e duração, autonomia atual, pré-condicionamento – para aquecer o veículo no inverno ou resfriá-lo no verão -, intervalo de tempo para carregamento, programar a próxima recarga e outras configurações relevantes do veículo). Os clientes também recebem notificações push sobre o status de carregamento.

Outra função interessante do My BMW App é a facilidade para encontrar informações relevantes para a sua viagem, como: autonomia para a sua viagem, pontos de recarga próximos a sua localização, tipos de conector e potência de carregadores.

O novo BMW i5 chega ao Brasil na versão M60 em 10 opções de cores (Branco Alpino, Preto Safira, Preto Carbono, Cinza Sophisto, Branco Mineral, Azul Phytonic, Cinza Oxide, Cinza Brooklyn, Verde Cape York e Vermelho Fire) e três opções de acabamento interno em Couro Merino (Preto, Cooper e Silverstone).

O novo BMW i5 M60 chegará também com o BMW Service Inclusive (BSI) pelo período de quatro anos e sem limite de quilometragem. O BSI é um programa que oferece serviços de manutenção de veículos BMW, com cobertura mundial na rede de concessionárias autorizadas, sem custo adicional dos serviços cobertos.