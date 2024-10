BMW retorna ao Salão do Automóvel de Paris em 2024

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O BMW Group reavalia constantemente sua presença nas grandes feiras internacionais do automóvel, bem como suas parcerias, com o objetivo de encontrar as plataformas e formatos que garantam uma comunicação ideal de suas iniciativas em eletrificação, circularidade e digitalização.

Além disso, o BMW Group tem o prazer de anunciar seu retorno ao próximo grande evento da indústria automotiva francesa, o Salão do Automóvel de Paris, que ocorrerá de 14 a 20 de outubro de 2024. Esta será uma oportunidade para o fabricante apresentar sua forte oferta de produtos, voltada para o futuro e que contribui para redefinir os contornos do automóvel de hoje e de amanhã.

Três marcas do BMW Group estarão representadas na Porte de Versailles, pois no estande combinado da BMW e MINI também haverá modelos da BMW Motorrad que ilustrarão as soluções de mobilidade urbana oferecidas pelo grupo.

O BMW Group e o Salão do Automóvel de Paris compartilham uma longa história em comum, sendo que este salão tem sido, em várias ocasiões, uma plataforma ideal para as marcas do grupo, garantindo visibilidade mundial para os novos modelos e conceitos apresentados.

As participações mais recentes foram marcadas pelas estreias mundiais de conceitos e veículos como a sétima geração do BMW Série 3 (2018), o BMW Concept X2 (2016), que antecipava o BMW X2 de primeira geração, o BMW i3 e o BMW i8 Roadster, o BMW Concept Active Tourer em 2012 (que prefigurava o primeiro monovolume compacto da marca) ou, um pouco mais atrás no tempo, o MINI Cooper em 2000, que anunciava o renascimento de uma marca cujo sucesso a levou a todo o mundo. (Foto: BMW Group/Divulgação).