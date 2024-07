BMW Motorrad lança campanha com condições especiais em julho

Em comemoração ao Mês do Motociclista, a BMW Motorrad traz condições exclusivas, oferecendo uma série de benefícios para os apaixonados por duas rodas. A iniciativa visa proporcionar aos clientes oportunidades únicas para a aquisição de motos da marca, reafirmando seu compromisso com a excelência e a satisfação dos consumidores.

Entre as vantagens oferecidas, destacam-se taxas a partir de 0%, para todos os modelos 0km e também veículos usados certificados pelo programa BMW Premium Selection, entradas com parcelas flexíveis e primeiro pagamento do financiamento para Outubro.

Dentre as condições especiais também contam com incentivos financeiros para quem deseja trocar sua moto usada por um modelo novo da BMW Motorrad, além de emplacamento grátis.

Com benefício de garantia estendida por 3 anos, a BMW Motorrad assegura a tranquilidade dos proprietários. Com o Roadside Assistance, garante a assistência em caso de emergências durante os três anos de garantia. Além de reforçar a segurança para seus clientes através do rastreador BMW Motorrad já incluso nos veículos. As ofertas exclusivas em alusão ao mês do motociclista, se estendem também para aquisição dos acessórios da marca. (Foto: BMW Motorrad/Divulgação).