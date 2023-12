BMW Motorrad e Metzeler escalam o vulcão ativo mais alto do mundo

Apenas dois meses e meio depois da sua estreia global, a nova BMW R 1300 GS provou seu excelente desempenho off-road, expertise e robustez únicas na América do Sul. Entre os dias 6 e 7 de dezembro de 2023, quatro motocicletas, partindo do nível do mar, subiram até o pico Ojos del Salado, onde fica localizado o vulcão ativo mais alto do mundo, no Chile. A subida, que é muito difícil para pilotos, motos e pneus, culmina na notório “Rock Channel”, onde a expedição subiu a 6.006 metros em apenas 19 horas e 22 minutos. Equipados com pneus Metzeler Karoo 4, os modelos BMW R 1300 GS partiram do nível do mar na costa do Oceano Pacífico, seguido pela subida através do Deserto do Atacama até o Circuito de los Seis Miles e finalmente às encostas do Nevado Ojos del Salado, na fronteira entre Argentina e Chile. Pilotando as BMW R 1300 GS estavam Christof Lischka, Gerente de Desenvolvimento da BMW Motorrad, Salvatore Pennisi, Metzeler Test e Diretor Técnico, Michele Pradelli, Campeão Italiano de Extreme Enduro e testador da revista italiana InMoto, e Karsten Schwers, testador e jornalista da revista alemã Motorrad.