BMW Motorrad celebra 101 anos com ofertas exclusivas

Este mês, a BMW Motorrad Brasil celebra seus 101 anos de paixão e inovação no universo das motocicletas. Para comemorar essa data especial, a marca lança a campanha “101 Anos BMW Motorrad, 101 Razões para Conquistar a Sua”.

Durante todo o mês de setembro, os clientes poderão aproveitar condições especiais em toda a linha de motocicletas da BMW, com ofertas vantajosas e exclusivas como: 6 meses de seguro gratuito subsidiado pela BMW Motorrad. E mais, ao financiar a compra, há a possibilidade de estender o seguro para 12 ou 18 meses com preços subsidiados.

Por meio dos planos da BMW Serviços Financeiros, os clientes têm a opção do pagamento da primeira parcela para 2025, ou seja, 120 dias de carência para começar a pagar. As ofertas incluem financiamentos com taxas a partir de 0% e bônus de até R$ 3.000 para aquisição de acessórios e equipamentos de pilotagens originais.

Toda a linha BMW Motorrad conta com garantia de fábrica de 3 anos, a maior garantia do seu segmento, bem como o Roadside Assistance por 3 anos, que garante assistência aos clientes 24 horas por dia e 7 dias por semana em todo território nacional e países do Mercosul, sempre que houver uma pane que paralise a motocicleta.

O app de conectividade BMW Motorrad dá ao motociclista uma solução inovadora para a navegação diária, usando multimídia e informações de condução com um layout claro e operações intuitivas: conectar moto, smartphone e capacete através do Bluetooth abre novas possibilidades. O Multi-Controller garante que as funções são sempre fáceis de operar. O tradicional painel de instrumentos eletrônico cede o lugar a um painel TFT grande e nítido, que dá ao condutor acesso constante à navegação, chamadas telefônicas, multimídia e informações adicionais do veículo, bem como informações que já eram apresentadas, como velocidade e rotações. Há ainda mais funções disponíveis com o Multi-Controller, que garantem que as funções sejam sempre fáceis de operar. A conectividade dá ao motociclista a oportunidade de se concentrar no que realmente importa: as ruas a explorar. (Foto: BMW Motorrad/Divulgação).