BMW investirá R$ 1,1 bilhão no Brasil de 2025 a 2028

Nessa sexta-feira (04/10), o BMW Group anunciou o aporte de R$ 1,1 bilhão (€ 200 mi) entre 2025 e 2028 no Brasil, para produzir novos modelos e desenvolver tecnologias globais a partir do escritório de Engenharia local. O BMW Group é a empresa de mobilidade premium mais bem-sucedida no Brasil nos últimos 10 anos, quando a Planta Araquari, no estado de Santa Catarina, foi inaugurada. Nesta quinta-feira, durante o evento oficial de aniversário, o primeiro modelo híbrido plug-in da América do Sul, o novo BMW X5, foi celebrado com os colaboradores e apresentado às autoridades brasileiras. O início oficial da produção ocorrerá nas próximas semanas na linha de montagem.

“Com o aporte de R$ 1,1 bilhão nos próximos quatro anos, o BMW Group reforça seu compromisso com o Brasil”, afirma Milan Nedeljković, Membro do Conselho de Administração da BMW AG, responsável pela Produção. Desde 2014, o grupo já contribuiu com mais de R$ 1,8 bilhão no mercado brasileiro, incluindo a Planta Araquari, a Planta Manaus e um Escritório de Engenharia. “Estou convencido de que o Brasil tem um enorme potencial, com uma forte base produtiva, além de desenvolver novas tecnologias para as atividades globais do BMW Group”, acrescentou.

Parte do aporte até 2028 será destinada à produção de um novo modelo BMW em um futuro próximo na Planta Araquari, além da produção do novo BMW X5 PHEV, o modelo mais tecnológico e sofisticado já produzido na América do Sul. Hoje, a fábrica de Santa Catarina produz o BMW X1, BMW X3, BMW X4 e o BMW Série 3 Active Flex. “Isso sustenta o futuro da Planta Araquari e o sucesso da nossa empresa no Brasil”, reforça Nedeljković.

Além de celebrar o 10º aniversário da produção local, o BMW Group Brasil também está comemorando o lançamento do primeiro modelo “turboflex” do mundo, o BMW 320i Active Flex, com a tecnologia TwinPower Turbo, que pode rodar com etanol, gasolina ou a mistura de ambos os combustíveis em qualquer proporção. Em poucas semanas, a Planta Araquari será a única em toda a rede de produção do BMW Group a fabricar modelos com motor a combustão, modelos híbridos plug-in e modelos “flexfuel”. “Assim, com base em nossa orientação estratégica de abertura tecnológica, estamos abrindo as portas para a segunda década da fábrica de Santa Catarina. E isso prova que, ao entrarmos na próxima década de nossas operações em Araquari, estamos aprofundando nossa presença e fortalecendo nosso compromisso com o Brasil”, acrescenta Nedeljković.

A produção dos novos modelos fará parte de outras melhorias nas unidades de negócios no Brasil. O escritório de Engenharia local irá reforçar seu desenvolvimento em termos de digitalização e conectividade, dentro de uma rede de desenvolvimento global. Dispositivos avançados já foram parcialmente desenvolvidos nas instalações de Engenharia da fábrica de Araquari e no escritório de São Paulo, como a Digital Key, o My BMW App, o My MINI App e o Intelligent Personal Assistant. Além disso, o escritório de Engenharia local é responsável por desenvolver e homologar especificações de blindagem para a região da América Latina. “Há uma parte do desenvolvimento brasileiro em cada carro BMW e MINI no mundo”, afirma Nedeljković.

A Planta Araquari e os escritórios nacionais em São Paulo abrigam o único escritório de engenharia global do BMW Group na América Latina, responsável por apoiar o desenvolvimento digital global e validar testes de qualidade locais. Testes de durabilidade de motores e seus componentes são realizados em mercados da América Latina para dar suporte às equipes globais de Engenharia. Além disso, alguns engenheiros são responsáveis por testar e validar o sistema de infotainment para os mais recentes lançamentos globais da BMW, como os modelos de alto padrão BMW iX e BMW i7, além do BMW X1 e do Série 3 produzidos na Planta Araquari. (Foto: BMW Group/Divulgação).