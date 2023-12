BMW atinge 66% das vendas no Brasil com modelos produzidos em Araquari

Prestes a completar mais um ano na liderança do segmento premium no Brasil, a BMW do Brasil atinge 66% das vendas no país com modelos produzidos na planta de Araquari, Santa Catarina. Com 9 anos de operação no Brasil, a maior fábrica de veículos premium da América do Sul acaba de anunciar um aumento de 10% na produção a partir de 2024.

O sucesso do novo BMW X1, lançado no começo de 2023, contribuiu para o aumento do percentual de produção nacional neste ano. Sonho de consumo dos brasileiros quando o assunto é SAV Premium, o modelo está prestes a completar sete anos na liderança do seu segmento. O modelo está disponível em três versões (GP, X-Line e M Sport) e com duas opções de motorização (1.5 TwinPower Turbo de 156 cv e 2.0 TwinPower Turbo de 204 cv), todas produzidas em Araquari.

Já o BMW Série 3, carro premium mais vendido do Brasil e líder no seu segmento, representa uma parte importante do volume de produção. Sozinho, o modelo é responsável por cerca de 45% das unidades produzidas em Araquari, considerando as versões nacionais 320i GP, 320i GP Sport e 320i M Sport.

Completando a lista de veículos produzidos em Araquari estão os modelos BMW X3 e X4. Carros mais potentes e tecnológicos fabricados no Brasil, a dupla é produzida nas versões xDrive30i (exclusiva para o X4) e M40i. Debaixo do capô, BMW X3 M40i e X4 M40i compartilham o mesmo propulsor. Trata-se de um motor BMW M de seis cilindros em linha, 2.998cm³, TwinPower Turbo, que rende 387cv de potência e 500 Nm de torque máximo. Além de serem os mais potentes, os modelos são, também, os carros mais rápidos produzidos no Brasil. Aceleram de 0 a 100 km/h em 4,5 s, e a velocidade máxima é limitada eletronicamente a 250 km/h.