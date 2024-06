Bike Fest de Tiradentes já tem programação definida

Com expectativa de mais de 40 mil pessoas e de mais de 20 mil motos nos cinco dias do evento na charmosa cidade histórica mineira, a edição 2024 do Bike Fest de Tiradentes terá diversos atrativos e novidades para a galera das duas rodas.

Uma delas é que o Bike Fest passou a ser considerado, pela primeira vez, um evento oficial da FIM (Federação Internacional de Motociclismo) Latin America e da CBM (Confederação Brasileira de Motociclismo). O reconhecimento comprova sua importância para o segmento das duas rodas na região, como instrumento de divulgação e fomento da cultura do motociclismo.

O evento fará uma homenagem especial para o motociclista Guilherme Berg, que nos deixou recentemente. Ele foi o fundador do encontro nacional de Harley-Davidson em Tiradentes em 1992, que, ao longo dos anos, se transformou no Bike Fest, hoje o melhor encontro de motos e motociclistas do País.

A 32ª edição do Bike Fest de Tiradentes atrai caravanas e motos vindas de diversos estados brasileiros. Também abre espaço para uma grande confraternização da turma das duas rodas, pois mantém o espírito do primeiro evento idealizado por Guilherme Berg de um “encontro de amigos motociclistas”, com muita música boa, cerveja gelada e drinks variados e a melhor gastronomia em uma praça de alimentação completa.

Como acontece em todas as edições, a exposição de motocicletas reúne modelos de diversas, marcas, incluindo BMW, Ducati, Harley-Davidson, Honda, Kawasaki, KTM, Royal Enfield, Triumph e Bajaj, além de diversos equipamentos e acessórios da marca X11. Os motociclistas também vão poder acessar serviços como troca de pneus (pela Michelin) e de óleo (pela Motul), além da já tradicional “Feiras de Negócios”, que movimenta bastante o encontro.

Duas atrações especiais marcam presença nesta edição do Bike Fest de 2024. Uma delas é a Valkyrie, modelo de motocicleta fabricado pela Honda entre 1996 e 2003, que já foi chamado de GL1500C nos Estados Unidos e F6C nos demais mercados. A moto é equipada com motor de seis cilindros de 1.520 cc de cilindrada, o mesmo da Honda Goldwing, só que com algumas alterações para ficar mais potente.

Também estará em Tiradentes uma moto especial projetada por Paul Teutul Sênior, Paul Junior e Mikey do Orange County Choppers (especializado em customização que tem um programa do canal Discovery) especialmente para homenagear Brasília. Com design arrojado e cores claras, o modelo tem detalhes que remetem a pontos turísticos da capital federal, como o Teatro Nacional (tampa do motor), Palácio da Alvorada (rodas), Catedral de Brasília (filtro de ar do carburador) e Palácio da Alvorada e Planalto (pintura).

A edição deste ano traz uma novidade que vai agradar muito à galera estradeira das duas rodas: o Ride Bike Fest, um passeio de moto guiado pela belíssima região de Tiradentes, conhecendo a sua rica cultura e culinária.

Homenagem a Guilherme Berg

Dentro da homenagem ao motociclista pioneiro Guilherme Berg, a 32ª edição do Bike Fest de Tiradentes vai realizar uma exposição de motos antigas, customizadas e de artigos retrô, além de uma releitura dos antigos encontros do Bike Fest. A mostra acontece na quinta, sexta e sábado, de 11 às 19 horas; e domingo, de 11 às 15 horas, no Campo do Aimoré, em Tiradentes.

O diretor da Production Eventos, Milton Furtado, ressalta que o encontro traz oportunidades para diversos setores do município, incluindo hotéis, restaurantes, serviços etc. “Projetamos uma movimentação financeira em torno dos R$ 50 milhões, além da geração de 750 empregos diretos e de 1.600 indiretos”, ressalta o organizador do Bike Fest de Tiradentes.

Para participar, é necessário fazer a inscrição pelo gofree.co. A inscrição é gratuita e irá gerar um QRCODE, que deverá ser apresentado na entrada do evento, de acordo com a capacidade máxima de público. O objetivo é garantir maior segurança a todos os presentes.

A 32ª edição do Bike Fest tem como patrocinador Master a empresa X11; como patrocinador: Honda; como co-patrocinadores: BH Harley-Davidson, DCA Distribuidora, Ducati Belo Horizonte, KTM Valence, Moto Raja, Triumph BH e Bajaj Belo Horizonte; como lubrificante oficial: Motul; como pneu oficial: Michelin; como cervejaria oficial: Krug; como mídias oficiais: TV Band Minas, Rádio Band News e Moto Adventure; como organizadores: Production Eventos e Grupo Berg; com o apoio da Prefeitura Municipal de Tiradentes.

O canal do Youtube da Production Eventos fará oito horas de transmissão ao vivo por dia para que o público possa acompanhar o evento de qualquer lugar. (Fotos: Tribus Studio/Divulgação).